Cynthia Klitbo: "A las malas nos odian, pero nos aman"

Durante el rodaje de la nueva entrega de Secretos de Villanas, las actrices convivieron en una lujosa villa en Marbella, España. Al igual que en las dos temporadas anteriores, el reality show lleva a estas icónicas villanas de vacaciones en una especie de retiro donde comparten anécdotas del set de grabación y revelan acontecimientos de sus vidas privadas, una interacción de la que surgen intrigas, revelaciones, conflictos, lágrimas, risas y momentos en los que afloran las emociones ante las cámaras, dejando al descubierto el lado humano de cada una.

“Yo creo que a la gente tiene una o una predilección por los realities y ver las cosas que suceden fuera de las telenovelas, porque al público le gusta hacer un poquito de voyerismo. Es una serie en la que no hay un guion, entonces, todo puede pasar y pasa”, dijo Cynthia Klitbo, durante una entrevista que concedió a DIARIO LAS AMÉRICAS vía Zoom desde la Ciudad de México.

“Hemos revelado muchísimos de nuestras familias, de nuestra vida, de nuestras parejas. Hemos hablado de traumas que hemos recibido. Hay revelaciones que son muy fuertes como abusos, muchas cosas. Y no solo de parte mía, todas hemos tenido momentos de confesión en los que hemos platicado cosas que nos han sucedido a lo largo de nuestra vida y, sobre todo, dentro de nuestra carrera. Entonces, ha habido difamación, pleito, de todo. Creo que esta temporada es la más caliente de todas”, contó.

Mostrarse tal cual

Para la actriz mexicana, este tipo de producciones las acerca más al público, porque suponen tener que dejar de lado un personaje y mostrar la fibra humana del actor detrás de un rol ficticio.

“Nos acerca de una manera distinta, a veces no tanto como uno quisiera. Porque si tú no quieres confesar algo, alguien va a decir eso que sabe de ti. Entonces, es un programa que tiene una dinámica muy fuerte, porque no siempre son cosas precisamente armoniosas. De pronto, cada uno lleva su listita de ‘yo le sé tal cosa’ y tú no sabes con qué cosa te van a salir. Eso es lo que hace que el reality se vuelva tan activo y fuerte, porque de verdad no tenemos un guion, ni tampoco decimos nos vamos a enojar. Ojalá pudiéramos controlar nuestras emociones, pero nunca sabes de dónde va a venir el detonador. Eso es lo que hace Secretos de Villanas un programa tan especial”, dijo.

Este es el primer show de reality en el que Klitbo participa, porque no le atrae la idea de convivir encerrada. Pero la temática y dinámica de este le llamaron la atención.

“Yo nunca había hecho un reality, pero este es de corto tiempo y no estamos encerradas. No sé si aguantaría meses encerradas. Y en este reality hemos viajado en jet privado, en helicóptero, hemos estado en las mansiones más lindas. Viene un viaje interesante para la próxima temporada. Estuvimos en Canadá, en Los Cabos, ahora en Marbella, España”, expuso.

“Entonces es un reality que está lleno de glamour. Los productores nos han puesto chefs y hasta mayordomo. Es divertido. Y, evidentemente, hay personas ahí a las que yo quiero y estimo desde hace muchos años como Aylín Mujica y Sabine Moussier, que viajar con ellas, para mí, es todo un agasajo”, agregó.

Un rodaje de lujo

Sobre cómo ha sido la experiencia de viajar y rodar con compañía femenina, comentó:

“Nos han puesto galanes, pero sí ha sido una especie de retiro entre mujeres y, además, con personalidades muy diferentes. Y la verdad es que todas tenemos nuestro rollo de protagonistas y ahí es dónde empiezan los conflictos.

A la pregunta de que si cada una lucha por protagonismo en el reality, contestó:

“Pues así nos pasa, porque venimos de estar acostumbradas a hacer la contraparte, el protagónico o el antagónico. Yo siempre discuto que, para mí, los protagonistas son los villanos, porque yo puedo escribir una historia de una villana, pero no puedo escribir una historia de una buena porque me cambian el canal. Entonces, para mí, la verdadera protagonista de una historia es la antagónica”.

“Hay grandes villanos en la historia del cine, la televisión y del teatro. Los villanos son los más importantes, porque pueden hacer una historia como Rubí o Teresa. Pero yo quiero que hagan una historia como María, la del Barrio sin antagonista. No podrían, entonces las villanas son los personajes centrales en el melodrama”, agregó.

Pero ¿hay un prototipo especifico de villana que convenza al espectador? La actriz considera que la apariencia sí influye. Y, aunque no se identifique con el rol antagónico, después de tantos años siendo la mala de la trama, le parece divertido y suelen proponerle ese papel.

“No es que me identifique, lo que pasa es que una vez que haces bien un personaje, los productores se prenden con eso. Durante 25 años, hice todas las villanas del mundo y después empecé a hacer de buena. Y ahora, pues me la paso haciendo buenas. Entonces tiene mucho que ver con tu trabajo. También tiene que ver con la imagen, porque ninguna de las que estamos ahí tenemos cara de niñas buenas”, dijo.

“Me parece más difícil estar llorando 24 horas. Yo creo que es más divertida, porque ganas en todos los capítulos. La villana no pierde hasta el último capítulo Mientras tanto, tiene al mejor galán, las joyas, el dinero, la ropa, los coches y ya, al final, se queda sin nada. Pero mientras tanto, ganó durante toda la historia. Entonces, por eso hay mucha la gente más. Por eso creo que hay gente que tiene un instinto asesino por dentro, porque les encantan las villanas. Es increíble, les gusta escupirte, te odian, pero te aman”.

Lo que viene

Klitbo asegura que no tiene un personaje predilecto y que el rol más desafiante siempre es el que aún no ha hecho.

“Todas esas villanas han salido de mi corazón. Han sido personajes que han siempre estado arropados. Y he tenido la ventaja de hacer protagónicas antagónicas. Entonces siempre han tenido mucho jugo. A la gente le gusta más el de El privilegio de amar por la rapada. Pero a mí, por ejemplo, el personaje que acabo de hacer en la historia de Juana, que no es un antagónico, me representó mucho también, porque es un personaje que está pulido. Entonces a mí los personajes que más me retan son los que vienen, no los que ya hice”, dijo.

En cuanto a cuál será su próximo rol, reveló que se trata de una actuación especial para la nueva producción de Televisa, Amor amargo.

“Es una buena, una protagónica, digamos que protagoniza durante los dos primeros capítulos y de ahí pasa una cosa horrible. De ahí arranca la historia de los jóvenes.

Ha sido muy grato, es una actuación especial que hago con Pedro Ortiz de un personaje importante, porque de ahí sale toda la trama”.