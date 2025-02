Daddy Yankee y Raphy Pina dejan de seguirse en redes sociales

"De la poca información que pudo recopilarse vía terceros se desprende que era el Sr. Rafael Pina o sus agentes junto a las demandadas González Castellanos, quienes decidían y autorizaban los asuntos de las empresas. Incluso, el Sr. Pina expresamente solicitaba no se le incluyera a Ramón L. Ayala en las comunicaciones", reza el documento al que tuvo acceso el medio boricua Metro PR.

Reacción de Raphy Pina

Ante la acusación, el esposo de Natti Natasha se pronunció negando los señalamientos y aseverando que no tiene problemas en demostrar que no tiene vínculos con el caso.

A través de un video publicado en Instagram, el productor se mostró decepcionado por la forma en la que se ha manejado la situación, alegando que el conflicto entre las partes responde a sus problemas maritales y que han sido llevados de forma mediática.

"Yo trabajé de la mano de Daddy Yankee nueve años desde el 2015. (...) Yo no vengo a hablar mal de él ni Mireddys, a los dos los amo. Estoy triste, no porque me digan: ‘ocultaste un email’, no. Cuando ellos quieran, demostraré que es una trabajo publicitario que están haciendo sus abogados para alargar una situación matrimonial que no le importa a nadie, ni siquiera a mí, y dividir unos bienes que son un montón. Es un problema de ellos que han tirado al medio", aseveró.