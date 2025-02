Daddy Yankee vincula a Raphy Pina en proceso legal contra su esposa

"Resulta importante reiterar que contrario a lo indicado por las demandadas González Castellanos bajo juramento, no es correcto que el Sr. Ayala fuera el administrador externo de las entidades. De lo pocos documentos y comunicaciones suplidas que no fueron borrados (…) surge que el Sr. Ayala no era copiado en la mayor parte de las comunicaciones ni se le solicitaba autorización sobre los asuntos", reza el documento al que tuvo acceso Metro PR.

"De la poca información que pudo recopilarse vía terceros se desprende que era el Sr. Rafael Pina o sus agentes junto a las demandadas González Castellanos, quienes decidían y autorizaban los asuntos de las empresas. Incluso, el Sr. Pina expresamente solicitaba no se le incluyera a Ramón L. Ayala en las comunicaciones".

Asimismo, aseveraron que las González migraron información de las empresas a sus equipos personales que no fueron entregados a Ayala y cuyos registros no se encuentran en los archivos de las corporaciones.

"De estas investigaciones también surge que, previo a entregar las contraseñas el 30 de diciembre de 2024, se migraron todos los correos a múltiples celulares y otros equipos, los cuales ni se entregaron ni se han informado de quiénes son, ni la razón de haber migrado toda esa información", agrega la querella.

Respuesta de Raphy Pina

Raphy Pina —quien fue condenado a tres años y cinco meses de prisión por posesión ilegal de armas, pero que desde el 20 de julio del 2024 cumple con libertad supervisada— respondió a las acusaciones que el equipo legal de Daddy Yankee hizo en su contra.

A través de un video publicado en Instagram, el productor se mostró decepcionado por la forma en la que se ha manejado la situación, alegando que el conflicto entre las partes responde a sus problemas maritales y que han sido llevados de forma mediática.

"Yo trabajé de la mano de Daddy Yankee nueve años desde el 2015. (...) Yo no vengo a hablar mal de él ni Mireddys, a los dos los amo. Estoy triste, no porque me digan: ‘ocultaste un email’, no. Cuando ellos quieran, demostraré que es una trabajo publicitario que están haciendo sus abogados para alargar una situación matrimonial que no le importa a nadie, ni siquiera a mí, y dividir unos bienes que son un montón. Es un problema de ellos que han tirado al medio", aseveró.

Pina enfatizó que de ser necesario él rendirá cuentas ante el Tribunal de San Juan para demostrar que no tiene responsabilidad alguna en El Cartel Records y Los Cangris Inc., pues él hizo negocios directamente con el Rey del Reguetón y no con su esposa.

"Si él tiene alguna duda se lo aclaro a él y después a sus abogados. Si a mí me van a preguntar por algo yo necesito decirle a Ramón Ayala que yo no hice negocios con Mireddys, los hice con él, y nos hicimos megamillonarios".

Igualmente, agregó que el conflicto no se debe a quién debe tener el control de las empresas sino al dinero que deben repartirse en el divorcio, por lo que calificó la demanda como 'un circo'.

Por último, lamentó que su nombre sea vinculado al proceso y acusó a los abogados de Ayala de querer opacar el lanzamiento musical de Nati Natasha. "Yo estoy haciendo este live por mi esposa y mi familia, y ya veo la maldad de empañar (esto). Los abogados son los que están ganando el billete… esto es un bochinche de matrimonio y millones".