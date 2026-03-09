lunes 9  de  marzo 2026
Dakota Johnson protagoniza campaña de Calvin Klein

El encargado de capturar la esencia de la actriz para Calvin Klein fue el fotógrafo Gordon Von Steiner. La sesión se realizó en una residencia en California

Dakota Johnson asiste al estreno de Materialists de A24 en el Teatro DGA el 7 de junio de 2025 en la ciudad de Nueva York.

AFP/Arturo Holmes vía Getty Images

AFP/Arturo Holmes vía Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Dakota Johnson es la nueva imagen de la campaña de Calvin Klein. La actriz de Fifty Shades of Grey y Materialist expone su sensualidad a través de una serie de fotografías en la que luce jeans y también conjuntos de lencería clásicos de la marca.

Calvin Klein apeló a una campaña de intriga el domingo 8 de marzo, con una imagen de una mujer con jeans y en topless. "A new icon will be revealed. Stay tuned (Se revelará un nuevo ícono. Estén atentos)", rezaba el mensaje que acompañaba las fotografías.

Campaña

Este martes 9, la casa de moda reveló en Instagram las imágenes de Johnson.

El encargado de capturar la esencia de la actriz para Calvin Klein fue el fotógrafo Gordon Von Steiner. La sesión se realizó en una residencia en Topanga Canyon, California.

La estética a la que se apeló fue una imagen minimalista y elegante.

