lunes 9  de  marzo 2026
Ester Expósito y Kylian Mbappé avivan rumores de romance

Tras la aparición en París, medios españoles aseguran que las celebridades mantienen contacto desde hace varias semanas

La actriz española Ester Expósito posa durante una sesión fotográfica para la película Perdidos en la Noche en la 76 edición del Festival de Cine de Cannes en Cannes, sur de Francia, el 19 de mayo de 2023.

AFP/Loic Venance

AFP/Loic Venance
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Las redes sociales estallaron luego de que se viralizase una serie de imágenes de Ester Expósito y Kylian Mbappé juntos. Lo que comenzó como un rumor, se confirmó luego de que la actriz española y el futbolista francés compartieran un viaje a París durante el fin de semana.

Según información de La Vanguardia, los famosos cenaron en un restaurante con vista a la Torre Eiffel y posteriormente asistieron a un club nocturno que está de moda en la capital francesa. En ambos lugares, testigos alegaron que los vieron muy cercanos.

Igualmente, se confirmó que ambos ingresaron al hotel Le Royal Monceau por separado. "Ella entró al lugar acompañada del brazo por una chica, cubriendo su rostro. Segundos después, Kylian entró al mismo hotel", reseña ¡HOLA!.

Tiempo después, fueron fotografiados saliendo del lugar a bordo de una camioneta. "Ella lo esperaba dentro y cuando él se subió y se abrió la puerta, quedó a la vista la compañía de la actriz", agrega la revista.

Relación

Aunque no ninguno ha confirmado una relación, el Diario Vasco asegura que la actriz estuvo en la ciudad a propósito de la Paris Fashion Week, pues estuvo invitada a la exclusiva cena Grand Dîner en el Museo del Louvre; mientras que el jygador del Real Madrid viajó a su tierra para tratarse un esguince en la rodilla izquierda.

No obstante, otros medios españoles aseguran que las celebridades mantienen contacto desde hace varias semanas. El Mundo alega que cenaron juntos el pasado 16 de febrero en el restaurante Tatel, en Madrid.

