Dan Schneider presenta demanda contra productores de "Quiet on Set"

El documental "Quiet on Set: The Dark Side of the Kids TV".

MIAMI.- El productor Dan Schneider presentó una demanda en contra de los productores de la docuserie de Investigation Discovery Quiet on Set, alegando que el proyecto audiovisual lo difama y está arruinando su reputación. La querella también está dirigida contra Warner Bros. Discovery, Maxine Productions, Sony Pictures Television, entre otros.

POLÉMICA El documental "Quiet on Set" expone abusos a las estrellas de Nickelodeon

La demanda

Los abogados del exproductor aseguraron que la serie es: "ataque deliberado", según rezan los documentos.

"La demanda de Dan alega que la docuserie utilizó técnicas de edición manipuladoras para crear una falsa impresión de Schneider. La demanda afirma que los acusados intentaron meter a Schneider en el mismo saco que los otros dos delincuentes sexuales infantiles condenados que trabajaron en algunos de los programas de Nickelodeon", reseña TMZ.

Además, acusa a los productores de Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV de buscar ratings por dinero.

"Schneider no tenía conocimiento de los abusos, no fue cómplice de los abusos, condenó los abusos una vez descubiertos y, lo que es más importante, no fue él mismo un abusador sexual infantil", señalan los abogados en los documentos.

En la misma, Schneider también reprocha que se le haya vinculado en el documental con otras tres personas que fueron condenadas por actos de pedofilia, cuando el desconocía estos problemas.

No obstante, reconoció que en su paso por el canal de televisión no fue consciente de los malos tratos a los que sometió a algunos de sus colegas, subordinados y miembros del reparto.

Dan Schneider es el creador de series icónicas de Nick como The Amanda Show, Drake & Josh, Zoey 101, iCarly y Victorious".