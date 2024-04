El documental "Quiet on Set" expone abusos a las estrellas de Nickelodeon

El documental "Quiet on Set: The Dark Side of the Kids TV". Captura de pantalla/Youtube/Investigation Discovery

MIAMI.- Las declaraciones de Drake Bell en el documental Quiet on Set: The Dark Side of the Kids TV, de Investigation Discovery, develó los abusos y agresiones sexuales de las que fueron víctimas varias exestrellas del canal de contenido juvenil Nickelodeon, entre final de la década de los 90 y principios del 2000.







La producción que fue estrenada el 17 de marzo expone cómo Dan Schneider, creador y productor de las exitosas series The Amanda Show, iCarly, Drake & Josh, Zoey 101, Victorious, Sam & Cat y All That, promovió comportamientos impropios dentro de los sets de grabación.

El contenido cuenta con declaraciones de actores, guionistas y personal de producción que fueron víctimas o testigos de los abusos. Embed Caso de Drake Bell El actor y músico reveló que sufrió abuso sexual por parte de Brian Peck, su entrenador de diálogo cuando trabajaba en la serie The Amanda Show entre 1999 y 2002. El intérprete recordó que el hombre se volvió muy cercano a él y creó una brecha en la relación de Bell con su padre, manager de Drake y quien sospechaba de las malas intenciones de Peck. El intérprete enfatizó que Peck logró aislarlo de casi todos cuando inició su camino en Nickelodeon y se quedaba en su casa luego de las audiciones a las que lo acompañaba. "Estaba durmiendo en el sofá como siempre y me desperté. Abrí los ojos y ahí estaba él, abusando sexualmente de mí. Me congelé y me quedé completamente en shock, no tenía ni idea de qué hacer o de cómo reaccionar. Tampoco sabía cómo salir de esa situación". Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Investigation Discovery (@investigationdiscovery) Por un tiempo, Drake guardó silencio, pero los abusos se volvieron constantes, hasta que decidió confesarle todo a su madre. Fue entonces cuando hicieron la denuncia ante la policía y consiguieron que el hombre confesara por medio de una llamada telefónica que grabaron. Según información de la revista Variety, el hombre fue arrestado en agosto de 2003 y fue acusado de más 12 cargos vinculados al abuso de un infante, cuyo nombre no fue revelado. El hombre fue registrado como un delincuente sexual y sentenciado a un año y cuatro meses de cárcel. Otras denuncias El artista de 37 años no es el único que ha alzado su voz para denunciar los atropellos que vivió en su infancia. Alexa Nickolas, quien dio vida a Nicole Bristow en Zoey 101, ha sido crítica sobre las dinámicas abusivas que Schneider mantenía en el estudio que el canal tenía en Orlando, Florida. La actriz explicó las groserías que soportó de parte del equipo, incluyendo la protagonista de la serie Jamie Lynn Spears. Además denunció que Schneider la obligaba a usar ropa que no era correcta para su edad y cuando hacían prueba de vestuario se quedaba en el lugar esperando a que saliera, la hacía modelar la prenda y le tomaba una fotografía que el hombre se quedaba. Por su parte, Matthew Underwood, también miembro de Zoey 101, habló sobre su experiencia en el programa, aunque no lo hizo en el documental. "Cuando tenía 19 años, fui acosado sexualmente y luego agredido por mi agente en ese momento, quien había pasado una buena cantidad de tiempo generando confianza en mí como amigo y mentor. Mi confianza fue traicionada y mi autoimagen fue aplastada. Lo denuncié a la agencia y desde entonces lo despidieron, aunque todavía está activo en la industria. Esta experiencia provocó que me mudara de Los Ángeles y puso fin a mi búsqueda de la actuación", compartió. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Investigation Discovery (@investigationdiscovery) Jack Salvatore Jr., quien interpretó a Mark Del Figgalo en Zoey 101 y fue asistente de producción en Victorious y Sam & Cat, también rompió el silencio lejos de las cámaras de Quiet on Set. “Podríamos hablar de los masajes, podríamos hablar del hecho de que literalmente contaba su colección de monedas de oro frente a su equipo que vivía de sueldo en sueldo. Podríamos hablar de cómo a veces sacaba su escopeta para asustar a uno de los escritores cuando estaban trabajando en su casa. Podríamos hablar de las conversaciones de alto nivel que se suponía que no debía escuchar sobre cómo Nickelodeon no quiso recomendar antidepresivos a Jennette McCurdy después de que su madre murió por temor a que se suicidara e hiciera quedar mal a la cadena", dijo en un video publicado en Instagram. Jennette McCurdy, Sam en iCarly y Sam y Cat, tampoco aparece en el documental. Sin embargo, fue de las primeras figuras de Nickelodeon en denunciar los abusos en sus memorias I'm Glad My Mom Died (2022). En dicha publicación, la actriz, escritora y cineasta, abordó los maltratos que recibió por parte de su madre y enfatizó las conductas y abusos que sufrió por parte de Dan Schneider, a quien se refiere como El Creador. En sus líneas revela que el hombre la obligaba a hacerle masajes en el set, beber alcohol y fotografiarla en bikini. Allie DiMeco, quien interpretó a Rosalina en The Naked Brothers Band, dijo en sus redes que tras ver el documental recordó momentos desagradables durante su tiempo en la serie. Específicamente, señaló que fue obligada a besar a un hombre de 30 años. "Yo mido 1.50, él es un hombre de 30 años. Ni siquiera pude verlo. Honestamente, me da trastorno de estrés postraumático", aseveró.

