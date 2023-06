Daniella Álvarez enfrenta problema con su prótesis

Tal fue el caso de una experiencia reciente que tuvo con su prótesis que le afectó emocionalmente y que le hizo sentir melancolía por su pierna.

Álvarez, de 35 años, relató que el martes 27 de junio se despertó y se dio cuenta que su prótesis se encontraba descargada, pero al buscar el cargador notó que lo había dejado en Colombia. La modelo se encuentra actualmente en Miami.

La situación le generó incomodidad, pues cuando su prótesis no tiene la carga necesaria vibra y emite un sonido desagradable. No obstante, también señaló que al estar descargada simplemente no puede caminar y debe acudir al uso de silla de ruedas, muletas o una scooter, algo que tampoco tenía a disposición.

"Lloré y todo porque cuando la prótesis se queda sin batería, pues no puedo caminar. Me angustié porque tampoco traje conmigo la silla de ruedas, la scooter. Me dio nostalgia no tener mi pierna hoy", manifestó en sus historias de Instagram.

Aunque fue un amargo momento, Daniella comentó que pudo resolver la angustiante situación luego de que su amigo, el influencer y comediante Ignacio González, llegara a su residencia para auxiliarla con un cargador.

Daniela Álvarez, quien fue Miss Colombia en 2011, perdió su pierna en junio de 2020, a causa de una complicación médica presentada por una isquemia en el pie izquierdo, la cual fue producto de una cirugía a la que tuvo que someterse en mayo del mismo año por una masa anómala que hallaron en su abdomen. No obstante, la cirugía se complicó y el equipo médico tuvo que remover la pierna.

"Quiero compartir con ustedes mi nueva versión. Amo mi cuerpo igual que antes y estoy feliz de estar aquí, en este mundo, para superar todos los retos que vienen en mi nueva vida. Sé que de la mano de Dios todo lo lograré. Pies, ¿para que los quiero, si tengo alas para volar?", dijo en otra publicación tras la operación.

