Danny Ocean comparte cuáles son sus destinos favoritos en "Mi casa es tu casa"

Con una mirada íntima y divertida, el podcast permite descubrir a Danny Ocean más allá de los escenarios, mostrando las pequeñas cosas que lo inspiran

el cantante Danny Ocean y la creadora de contenido Eliane Gallero.

el cantante Danny Ocean y la creadora de contenido Eliane Gallero.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Danny Ocean es el invitado del podcast de Airbnb Mi casa es tu casa, una producción conducido en la que Eliane Gallero invita a artistas latinoamericanos a compartir las experiencias que lo marcan cuando está lejos de casa, así como su visión del lugar perfecto que lo haría sentir en plenitud.

En la más reciente edición, el intérprete venezolano señala que constantemente piensa en nuevas formas de vivir experiencias junto a sus fans alrededor del mundo y revela que, además de las playas venezolanas, entre sus destinos favoritos se encuentran Madrid, Londres, República Dominicana y Buenos Aires.

Sin embargo, cuando de seleccionar una ciudad lejos que no sea su hogar natal, Ciudad de México ocupa el primer lugar.

Más allá de la música

El artista se muestra como alguien organizado y meticuloso, que nunca llega tarde ni ha perdido un vuelo. En su maleta de viaje nunca faltan los elementos que le permiten mantener su rutina creativa: equipo de música, computadora, cámara, audífonos y accesorios para descansar, como antifaces o tapaoídos. En su faceta más lúdica, es amante de los juegos de mesa y suele llevar algunos en sus viajes.

Con esta mirada íntima y divertida, el podcast permite descubrir a Danny Ocean más allá de los escenarios, mostrando las pequeñas cosas que lo inspiran y lo acompañan en cada destino

Con esta mirada íntima y divertida, el podcast permite descubrir a Danny Ocean más allá de los escenarios, mostrando las pequeñas cosas que lo inspiran y lo acompañan en cada destino. Al cantante le atraen especialmente los lugares donde puede crear música y conectar con la energía y la naturaleza del entorno.

El último episodio de la primera temporada ya está disponible en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y YouTube.

