La ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, espera para hablar durante un mitin con la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris en el Wings Event Center en Kalamazoo, Michigan, el 26 de octubre de 2024.

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Michelle Obama se hizo este lunes con su tercera nominación al Grammy, en este caso por mejor audiolibro, narración y grabación de relatos, por The Look, una obra en la que recorre su estilo a través de más de 200 fotografías.

Obama competirá por el Grammy nada menos que con Paul McCartney, que junto a Morgan Neville ha sido nominado por la narración del documental 'The Man on the Run', que cuenta su vida tras la separación de The Beatles.

También está nominada en esta categoría la fallecida Dolly Parton, por el audiolibro de 'Star of the Show: My Life on Stage', el cierre de su trilogía fotográfica con la que recorrió toda su carrera y que se publicó en noviembre de 2025, nueve meses antes de su muerte.

Nominaciones

Otro nominada en esta categoría es el actor Michael J.Fox, que cuenta la historia detrás del rodaje de 'Regreso al futuro' ('Back to the Future') en 'Future Boy'.

De ganarlo, será el tercer Grammy para Obama, que ya lo ganó en 2020, a mejor audiolibro, por sus memorias, 'Becoming', y en 2025 por 'The Light We Carry'.

Y además superaría a su marido, el expresidente estadounidense Barack Obama, que cuenta con dos Grammy a mejor álbum hablado: en 2008, por 'The Audacity Of Hope: Thoughts On Reclaiming The American Dream', y en 2006 por 'Dreams From My Father (Senator Barack Obama)'.

FUENTE: Con información de AFP