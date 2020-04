David Chocarro: "Podemos vivir con muy poco y estar bien"

“Emiliano León es un soltero que tiene muy claro el tipo de vida que quiere tener, la defiende mucho, le gusta su soltería y su libertad. Es muy honesto en sus relaciones. Él decide regresar a la ciudad donde creció a reencontrarse con sus amigos, con su primer amor, de hecho, su único amor. Y a partir de ahí vamos a ver toda la crisis que eso le va a generar; todo un estandarte de vida se derriba en unos pocos días”, contó a DIARIO LAS AMÉRICAS David Chocarro, durante una entrevista telefónica desde su hogar en Miami.

“Uno siempre aprende cositas de los personajes. De Emiliano me gusta mucho la sinceridad y claridad que tiene sobre cómo quiere vivir, que después sufra modificaciones, es otro tema. Pero él antepone mucho esta forma de relacionarse. Y eso es algo que me gusta mucho y que diría que he aprendido de él”, agregó.

Entre la ficción y la realidad

La serie retrata mucho de las situaciones cotidianas en las relaciones de pareja, algo con lo que le será fácil a la audiencia identificarse.

“Creo que muestra prácticamente todo acerca de las relaciones. 100 días se basa justamente en las relaciones, no solamente las relaciones de pareja, sino también las de padres e hijos, las fraternales con los amigos, las laborales, todo tipo de relaciones. 100 días se acerca mucho a la realidad. Y por eso creo que también es una invitación a que la gente debata en casa, porque los temas que se tocan son súper cercanos a la realidad”, dijo.

En medio de la cuarentena por la pandemia la nueva serie podría lograr aun más audiencia. En casa de Chocarro, la familia aguarda el estreno la noche del martes 28 de abril para verlo juntos. Su esposa, la actriz Carolina Laursen no se perderá su actuación en la pantalla chica.

“Caro quiere ver 100 días porque el encantan las promos, le gusta la historia. Teníamos internet y las plataformas, pero no teníamos cable. Así que hubo que conectar el cable para poder verla”, reveló.

“Y está bueno el formato de reunión; es una muy buena excusa para juntarse todos a las 9 de la noche a ver lo mismo porque el contenido lo permite. Y, además, para tener un lindo tema de conversación con los amigos a la distancia. Creo que con 100 días va a pasar eso, vamos a volver a comentar la novela de la noche. Tiene todos los condimentos necesarios para que eso ocurra”, agregó.

Sin embargo, Chocarro no es dado a ver mucha televisión ni siquiera las series acaparan mucho su atención.

“No soy de ver tanta televisión, veo películas. De vez en cuando me engancho con alguna serie, pero no soy adicto a las series. De hecho, por momentos me siento mal, porque hoy pareciera que cuando no tienes tema de conversación, hay que platicar de alguna serie. Y yo estoy bastante fuera de eso”, señaló.

“Tratamos de ver películas con las nenas o por alguna recomendación. No soy de clavarme con esas cosas. No sé si sea que me guste o no verme en cámara”, añadió.

El actor argentino, en vez de quejarse por el confinamiento, prefiere agradecer las condiciones en las que su familia enfrenta estos tiempos de crisis.

“Dentro de todo, la llevamos muy bien. Hay que ocuparse mucho de las tareas de las niñas y eso puede ser un poco diferente a lo habitual. Por suerte estamos en una casa cómoda, cosa que hay que agradecer. Y también que tenemos la posibilidad de quedarnos en casa. Hay gente que tiene que salir a trabajar. Y en ese sentido, más que quejarme de la cuarentena, agradezco poder tener las condiciones para acatarla y, de alguna forma, colaborar con lo que están pidiendo”, contó.

“Así que como todos los padres, estamos de maestros, limpiando mucho, lavando, manteniendo el hogar”, añadió, entre risas.

Enseñanzas

La paciencia y reconocer lo verdaderamente importante, podrían ser las lecciones que el recogimiento le deja.

“Unos días pasan más lentos que otros, a parte, lo loco es que el humor te cambia de un momento a otro. Hay que tener paciencia. Por otro lado, esta situación nos está dando el tiempo que antes no teníamos. Todo el mundo, en general, se queja de la falta de tiempo, y hoy tenemos tiempo. Yo ahora tengo tiempo para hablar con mis amigos, para estudiar guitarra, para escribir. Y eso antes no me pasaba”, expuso.

“Creo que esto también nos deja una gran lección de autodisciplina, de paciencia, de valoración, de darnos cuenta de que uno puede vivir con muy poco y con muy pocos, y estar muy bien”, agregó.

100 días para enamorarnos, que podría tener segunda temporada, fue la última producción que Chocarro grabó antes de la pandemia. Pero prefiere mantener el optimismo y adaptarse a los nuevos tiempos.

“Al principio es muy difícil saber las consecuencias y, como toda crisis, aunque esta es súper potenciada, universal e histórica, seguramente va a traer cosas muy buenas. Yo soy creyente del adaptarme; sé lo que es remar, trabajar, reinventarme; sé lo que es improvisar y ponerse creativo. Sí habrá un impacto grande en la industria, pero al final es como todo, a la larga o la corta, esto tiene que mejorar. Hoy estamos parados, es muy reciente para sacar conclusiones. Pero cuando vuelva la normalidad, las producciones van a volver y con mucha fuerza, porque van a necesitar mucho contenido”, manifestó.

“Se esta barajando la posibilidad de hacer una continuación, porque el material que se está viendo es muy bueno. Y ya en el canal suponen que habrá muy buena aceptación por parte del público”, agregó.

Otros proyectos

La segunda temporada de otra serie y el estreno de una película son algunos de los proyectos que fueron pospuestos y aun no sabe si se materializaran.

“Se está hablando también de la segunda parte de El Recluso, que ahora las fechas están un poco en el aire. Supuestamente íbamos a iniciar las grabaciones a principio del año que viene, pero ahora no sé que vaya a pasar. En agosto yo iba a estrenar una película en México, y ahora no creo que estrene, también tengo que esperar directivas en cuanto a eso”, dijo.

“También estoy desarrollando proyectos personales, que espero en algún momento dar la noticia. Pero hasta que no lo tengamos confirmados, seguimos trabajando”.