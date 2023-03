Daylin Rodríguez: "Sigan su sueño, nada es imposible"

Diario Las Américas conversó con la joven, quien igualmente ha tenido un recorrido en certámenes de belleza y eventos nacionales e internacionales a los que este rotativo les ha dado seguimiento. “Ha sido una experiencia demasiado linda, de verdad que vivirla ha sido algo que no me esperaba, fue muy duro llegar hasta aquí. Todo lo que he pasado fue duro, la competencia con las niñas… y estoy súper feliz de todos los resultados que he podido lograr”, compartió durante una entrevista exclusiva.

Nuestro diario estuvo presente en la competencia final aunque sabemos que es un recorrido iniciado mucho antes y demanda años de preparación. ¿Cómo viviste el proceso de este certamen que tanto representa la comunidad de Miami?, ¿Cómo fue detrás de cámaras, que hay detrás de toda la belleza y la parte hermosa que vemos en el escenario?

Estuvimos tres semanas exactamente preparándonos, ensayando. Y fue una experiencia increíble compartir con todas las concursantes, de verdad que tras el trabajo duro que hicimos se vio el resultado. En estas tres semanas estuvimos compartiendo todas las concursantes en los ensayos. Trabajamos muy duro para lograr el resultado que se vio ese sábado 11 de febrero.

Has dicho que las personas que más influencia ejercen en ti son tus padres, los dos por igual. ¿Cuál fue el papel de ambos durante estas semanas?

Mis padres, como todos los inmigrantes, se han ido de su país llenos de sueños y eso es lo que me transmiten cada día. Y el trabajo de ellos, el apoyo de la familia fue muy importante para mí, porque gracias a ellos, al ánimo que me daban y al apoyo, a su esfuerzo para llevarme a los ensayos, fue que pude lograr ganar la corona. Gracias también a Alicia Faccio y a todos los que estuvieron detrás de este gran proyecto.

Dijiste que aspiras a convertirte en abogada de inmigración siguiendo tal vez los pasos de tu madre, ¿cuáles son tus proyecciones para lograrlo?

Así es, pienso estudiar para ser abogada de inmigración, ya que desde pequeña mi mamá siempre ha sido abogada y siempre la he tenido como referencia y entonces me gustaría hacerlo. Desde que llegué aquí a EEUU me he enfocado más en esa carrera a partir de todo el recorrido que he hecho como inmigrante con mis papás y todo el trabajo que yo sé que pasan los inmigrantes para llegar aquí y ganar su estatus legal en el país.

Afortunadamente, pudiste venir con un estatus legal porque tus padres habían atravesado toda esa ruta migratoria que padecen muchos cubanos y latinoamericanos en general; llegaste en un avión pero aún así viviste también la separación familiar, ¿cómo fueron esos años esperando por la reunificación?

Cuando mis padres se fueron yo tenía solo nueve años y fue muy duro estar cuatro años separada de ellos, no veía la hora de verlos de nuevo y reencontrarnos como familia todos juntos. Cada vez que iban era por poco tiempo, yo era muy pequeña y de verdad que fue duro pero gracias a Dios después de cuatro años mi hermano y yo estuvimos en Guyana [porque la embajada de Cuba estaba casi cerrada] y después pudimos venir para acá, por eso fue un proceso más largo.

Mientras estabas en Cuba también hay que resaltar el papel que desempeñaron tus abuelos en toda esa etapa porque según hemos conversado en otras ocasiones, se encargaban de tu educación, incluidas las clases de danza…

Así es, yo he estudiado ballet en Cuba por cuatro años, desde que mis padres se fueron estudié ballet y mis abuelos como tal, los cuatro, se encargaban de darme apoyo, de llevarme a los bailes, de hacer que yo cumpliera mi sueño que en ese momento era ser bailarina. Ya después de que llegué aquí mis sueños fueron otros porque pude entrar a la Academia de Alicia Faccio y de esa manera fue que empecé en el ámbito del modelaje, desde que tengo 13 años.

Los jueces destacan mucho tu porte y esbeltez, ¿dirías que te ayudó un tanto el ballet para la postura?

Pienso que el ballet me da mucha disciplina y muy buena postura también al caminar. Creo también que el cuerpo que se adquiere por los ejercicios y todo el trabajo duro que se hace en la danza, ayuda luego en el modelaje.

Estás en el último año de High School y tienes esa perspectiva de seguir estudiando ahora para convertirte en abogada de inmigración. Por el momento, ¿cómo te va en la escuela y cómo llevas de la mano las dos facetas, tu vida artística por un lado y la escuela por otro?

Pienso que debe haber un balance en todo lo que es mi vida profesional y personal. Lo de la escuela lo manejo bien, a veces sí me toca salir temprano para actividades, pero los profesores y todos están al tanto de mi situación. Ellos entienden. Hago los trabajos y tengo muy buenas notas por el momento, espero seguir así ya estoy terminando, me voy a graduar en mayo y de ahí continuo para el college.

Hay otra faceta de la que no hemos hablado, también trabajas con público…

Trabajo en una tienda llamada Tommy Hilfiger donde atiendo a clientes. Me gusta trabajar con los clientes siento que soy bastante sociable, me comunico mucho con ellos, hasta ahora no he tenido malas experiencias con clientes, pero si algún día la tuviera, los trataría bien.

Ahora qué sigue, qué es lo próximo durante este año que, como Miss Carnaval, representas a comunidad y también al Club Kiwanis de la Pequeña Habana, filial de la organización mundial de voluntarios Kiwanis International, siendo su embajadora

Como embajadora de Kiwanis, tengo ahora todo lo que engloba el Carnaval, también el Festival de la Calle 8, que es el 12 de marzo y tenemos una nueva actividad que se llama Art on the Drive que es en Miami Beach del 17 al 19 de marzo y después tengo en el verano el certamen Miss Teen Florida.

¿Cómo piensas llevar, además, el mensaje de los Kiwanis, mientras trabajes por y para los niños?

Pienso que soy buena con los niños, siempre he cuidado de mis primos más pequeños y me llevo muy bien con ellos; siento que podría hacer un buen trabajo con los niños e interactuar más con ellos en las escuelas. Quisiera enfocarme en los niños para transmitirles que nunca pierdan sus raíces, que no olviden de dónde son, y que siempre tengan su “sazón latina” dentro y que nunca la pierdan porque cuando uno llega a este país o es nacido aquí, corre el riesgo de que pase a un segundo plano su nacionalidad o la de sus padres. Y realmente no quiero que pierdan eso, quiero que sigan con sus raíces.

Eres de Cuba, de Isla de Pinos, renombrada Isla de la Juventud, la pequeña isla incluida en el sur del archipiélago cubano, ¿qué mensaje les das también a las niñas pineras, a los niños que tienen sueños por cumplir como los has tenido tú?

Es un lugar muy pequeño y como todos se conocen, tengo muchas personas que me siguen desde allá y sé que me están apoyando mucho. Les agradezco y les digo que nunca se rindan. Sigan su sueño, nada es imposible. Yo estoy aquí ahora, ustedes pueden estar aquí ahora. Y ese es mi mensaje para todos ellos siempre.

