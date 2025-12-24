Princesa Charlotte se une a Kate Middleton en especial de villancios navideños

Los príncipes William, George y Louis, junto a las princesas Charlotte y Catherine llegan para asistir al quinto servicio anual de villancicos "Juntos en Navidad" en la Abadía de Westminster, Londres, el 5 de diciembre de 2025.

MIAMI.- El concierto de villancicos navideños Together at Christmas de Kate Middleton incluyó un dúo sorpresa entre ella y su hija de 10 años, la princesa Charlotte . La princesa de Gales organizó su quinto concierto anual de villancicos navideños en la Abadía de Westminster en Londres el 5 de diciembre.

Durante la transmisión del concierto, que se emitió en el canal británico ITV, los seguidores de la realeza pudieron disfrutar de una interpretación de madre e hija, quienes interpretaron la pieza Holm Sound de Erland Cooper.

PLATAFORMAS "Stranger Things" se convierte en la serie más vista de Netflix

"En esencia, la Navidad habla del amor que florece plenamente de las maneras más sencillas y humanas. No con gestos sentimentales ni grandiosos, sino con gestos delicados: un momento de escucha, una palabra de consuelo, una conversación amigable, una mano amiga. Presencia. Estos sencillos actos de cariño pueden parecer pequeños, pero contribuyen al hermoso tapiz de la vida al que todos pertenecemos", dijo la princesa Kate en un video publicado en Instagram.

Las cuentas de redes sociales de los príncipes de Gales habían adelantado el dúo musical entre madre e hija horas antes.

En el video, la cámara mostraba un piano y la mano de Kate —identificada por su anillo de compromiso de zafiro— apoyada sobre las teclas, a la que poco después se unía otra mano que parecía ser la de su hija.

La imagen se desvaneció y las palabras Kensington Palace aparecieron en la pantalla junto con enredaderas de hiedra.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Evento familiar

Al servicio anual también asistieron el príncipe William, el príncipe George y el príncipe Louis, y se pudo ver a toda la familia posando a las afueras de la Abadía de Westminster, donde William y Kate se casaron en 2011.

Entre los 1600 asistentes se encontraban otros miembros de la familia real, como Sophie, la duquesa de Edimburgo, y Zara Tindall y su esposo, Mike Tindall.

La princesa Kate también estuvo acompañada por sus padres, Carole y Michael Middleton, y su hermano, James Middleton, quien asistió con su esposa, Alizée Thevenet.

Kate lució un abrigo largo verde con ribete de piel en el cuello y botas negras, mientras que Charlotte llevaba un vestido azul marino con cuello Peter Pan blanco y medias a juego.