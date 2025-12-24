miércoles 24  de  diciembre 2025
Fútbol

Equipo mexicano, América es vendido a grupo estadounidense

La firma inversora estadounidense General Atlantic adquirió el 49 por ciento de las acciones del América del fútbol mexicano y del Estadio Banorte (ex Azteca)

Siluetas de policías antidisturbios frente al jumbotrón que muestra el escudo del club de fútbol América antes del partido de fútbol Clausura de la Liga MX entre América y Cruz Azul en el Estadio de la Ciudad Deportiva en la Ciudad de México el 12 de abril de 2025.

Siluetas de policías antidisturbios frente al jumbotrón que muestra el escudo del club de fútbol América antes del partido de fútbol Clausura de la Liga MX entre América y Cruz Azul en el Estadio de la Ciudad Deportiva en la Ciudad de México el 12 de abril de 2025.

ALFREDO ESTRELLA / AFP

La firma inversora estadounidense General Atlantic adquirió el 49 por ciento de las acciones del América del fútbol mexicano y del Estadio Banorte (ex Azteca), informó Grupo Ollamani, que será el socio mayoritario en esta sociedad en la que también participará el dueño de un equipo de la NFL.

Ollamani anunció el martes en un comunicado "la formación de una alianza estratégica con General Atlantic (denominada "Grupo Águilas") que será propietaria del Club América, del Estadio Banorte y de los terrenos adyacentes al estadio".

Lee además
El atacante brasileño del Real Madrid, Endrick, reacciona luego de que su club recibiera un gol por parte del Valencia, el 5 de abril de 2025.
Fútbol

Endrick se marcha cedido del Real Madrid al Lyon en busca de minutos rumbo al Mundial 2026
El delantero sueco #09 del Liverpool, Alexander Isak (C), es asistido fuera del campo por el personal médico después de lesionarse durante el partido de fútbol de la Premier League inglesa entre el Tottenham Hotspur y el Liverpool en el Tottenham Hotspur Stadium en Londres, el 20 de diciembre de 2025. 
Fútbol

Liverpool pierde a su máxima estrella por lesión

"Ollamani conservará una participación de control del 51 por ciento y continuará supervisando la dirección y visión estratégica de largo plazo del grupo, mientras que General Atlantic tendrá una participación del 49 por ciento en Grupo Águilas", precisa el comunicado.

Desde la apertura de su oficina en Ciudad de México en 2015, General Atlantic ha invertido alrededor de tres mil millones de dólares en 14 empresas mexicanas.

Para fortalecer esta alianza, General Electric y Ollamani se asociaron también con Kraft Analytics Group (KAGR), empresa estadounidense dedicada a servicios y tecnología especializada en análisis de datos y consultorías en las industrias del deporte y el entretenimiento.

Con sede en Foxborough, Massachusetts, KAGR es una filial del grupo empresarial Kraft, propietaria de dos equipos deportivos de Nueva Inglaterra: los Patriots del fútbol americano (NFL) y el Revolution de la MLS, así como del estadio Gillette.

Fundado el 12 de octubre de 1916 por un grupo de jóvenes estudiantes, la América fue adquirida en 1959 por el empresario Emilio Azcárraga Milmo, propietario de Telesistema Mexicano, empresa predecesora de Televisa.

Emilio Azcárrraga Jean, actual presidente de Grupo Ollamani (subsidiaria de Televisa), se desempeñará como presidente ejecutivo de Grupo Águilas.

"Esta nueva alianza estratégica nos posiciona para la siguiente fase de crecimiento mientras expandimos nuestro alcance y proporcionamos experiencias aún más inolvidables para los fans en México y el extranjero", dijo Azacárraga Jean.

El América es el equipo más exitoso de la liga mexicana con 20 títulos (16 de éstos en la era profesional). En México cuenta con más de 30 millones de aficionados y en Estados Unidos tiene más de 15 millones de seguidores.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

El Inter Miami de Messi se interesa por Giovani Lo Celso y sigue de cerca su situación en el Betis

Neymar es operado con éxito para buscar listo al Mundial

La curiosa estrategia de Guardiola para cuidar el peso de los jugadores en Navidad

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Mario Martínez, de 40 años, es el presunto sospechoso en este caso.
TRAS LAS REJAS

Exempleado de Bank of America enfrenta cargos por explotar a residente vulnerable en Miami

Cartel de un comercio que recibe cupones SNAP para canjear por alimentos
SIN EXCEPCIONES

Congresista de Florida presenta ley para eliminar ayudas federales a no ciudadanos

Clientes adquieren electrodomésticos en una tienda en Houston, Texas.
INFORME

La economía de EEUU registra un fuerte crecimiento en el tercer trimestre

Un pasajero en el aeropuerto con su pasaporte y boleto en mano.
MIGRACIÓN

EEUU modifica el proceso para visas de trabajo H-1B ¿Quiénes tendrán prioridad?

Una tienda Publix en Miami-Dade.
PRESTE ATENCIÓN

Navidad en Florida: Publix y grandes minoristas cierran este jueves

Te puede interesar

Cartel de un comercio que recibe cupones SNAP para canjear por alimentos
SIN EXCEPCIONES

Congresista de Florida presenta ley para eliminar ayudas federales a no ciudadanos

Por Daniel Castropé
Oscar Pérez-Oliva Fraga, La Habana, el 25 de noviembre de 2025.
CUBA

Óscar Pérez-Oliva Fraga: el sobrino nieto de Raúl y Fidel Castro que se alista para seguir la dinastía

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski 
TENSIONES

Zelenski denuncia conexión entre grabaciones de satélites chinos y ataques rusos a Ucrania

Un pasajero en el aeropuerto con su pasaporte y boleto en mano.
MIGRACIÓN

EEUU modifica el proceso para visas de trabajo H-1B ¿Quiénes tendrán prioridad?

Las grandes cadenas de tiendas y centro comerciales anuncian cierres y horarios especiales en Nochebuena y Navidad.
IMPORTANTE

¡No se quede fuera! Conozca qué abre y qué cierra en Navidad y Nochebuena en el sur de Florida