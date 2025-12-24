Administración Trump arresta a más de 17,500 inmigrantes irregulares bajo la Ley Laken Riley en su primer año

Agentes federales de ICE (Inmigración de EEUU) participan en un arresto a un inmigrante ilegal miembro del tren de Aragua.

WASHINGTON.- Más de 17,500 inmigrantes indocumentados han sido arrestados en lo que va de 2025 bajo disposiciones de la Ley Laken Riley, la primera legislación firmada por el presidente Donald Trump en su segundo mandato.

La norma, que lleva el nombre de Laken Riley , una estudiante universitaria de Georgia asesinada por un inmigrante irregular venezolano que había sido previamente detenido y liberado, establece la detención obligatoria de inmigrantes indocumentados arrestados por una serie de delitos específicos, aun cuando no exista todavía una condena judicial firme.

De acuerdo con la información citada por Fox News, la ley exige que los inmigrantes ilegales arrestados por delitos como robo, conducción bajo los efectos del alcohol (DUI/DWI) y crímenes violentos -incluidos asesinato, violación, abuso sexual, agresión a agentes policiales e infracciones con armas de fuego. permanezcan bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para su procesamiento.

En ese contexto, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la culminación de la denominada “Operación Honor del Ángel”, un operativo nacional de dos semanas impulsado en honor a Riley y diseñado para aplicar de forma estricta la Ley Laken Riley.

Más de 1,000 inmigrantes detenidos

Según Noem, la operación permitió arrestar a más de 1,000 inmigrantes ilegales con antecedentes criminales en ese corto período. “En honor a Laken Riley, ICE lanzó la Operación Honor del Ángel, que solo en las últimas dos semanas arrestó a más de 1.000 inmigrantes ilegales criminales bajo la autoridad de la Ley Laken Riley”, declaró Noem a Fox News. La funcionaria destacó además que la operación logró capturas diarias de decenas de infractores en distintas jurisdicciones del país.

Entre los detenidos durante el operativo figuran Sergio Luis Hernández González, ciudadano cubano condenado por 17 cargos de hurto, venta de cocaína y robo de vehículos; Jersson Andrey Poveda Delgado, de Colombia, declarado culpable de agredir a un oficial de policía; y Yaser García Ramírez, de República Dominicana, acusado de conspiración para fabricar y distribuir heroína, violencia doméstica y obstrucción de la justicia.

También fueron arrestados Santos Chim-Diego, de Guatemala, con antecedentes por resistencia y agresión a un oficial, DUI y crueldad infantil; el ciudadano iraquí Hamid Abdulimam Al Nassar, condenado por delitos sexuales contra una menor, drogas, fraude y agresión agravada; y Nathaniel Sterling, de Jamaica, sentenciado por abuso carnal y posesión de armas.

Otros casos incluyen al ciudadano mexicano Omar Barojas-Arenas, condenado por secuestro, y al venezolano Jorby Joel Escuraina-Suárez, declarado culpable de agresión agravada con arma, ambos detenidos bajo la Ley Laken Riley.

Criticas

Si bien el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha calificado la aplicación de la ley como un éxito en materia de seguridad pública, diversas organizaciones de derechos civiles han expresado fuertes críticas. Nayna Gupta, directora de políticas del Consejo Americano de Inmigración, sostuvo que la legislación “no hace nada para mejorar la seguridad ni para arreglar el defectuoso sistema de inmigración”.

“Con el pretexto de prevenir la violencia, el proyecto de ley obliga a detener y deportar indefinidamente a personas que no representan un riesgo para la seguridad pública, sin acceso al debido proceso básico”, afirmó Gupta tras la aprobación de la norma, según declaraciones citadas por Fox News.

Pese a las objeciones, la administración Trump ha defendido la ley como una herramienta clave para impedir que inmigrantes con antecedentes criminales permanezcan en libertad. “Nunca podremos recuperar a Laken, pero podemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para llevar a estos atroces criminales ante la justicia”, concluyó Noem.

