"Stranger Things" se convierte en la serie más vista de Netflix

A pocos días del estreno de la segunda parte de la quinta temporada, Netflix informa que la serie superó los 1.200 millones de visualizaciones en total

Ésta será la segunda ocasión en la que Millie Bobby Brown trabaja como productora en una película

EUROPA PRESS
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Con el esperado final de Stranger Things a la vuelta de la esquina, cuyo último episodio se estrenará en Nochevieja, es imposible ignorar el impacto que ha tenido esta exitosa serie de Netflix en la cultura popular durante los últimos nueve años.

La quinta y última temporada batió récords de audiencia incluso antes de su estreno y luego logró el mejor estreno de una serie en inglés en la historia de Netflix.

Ahora, menos de un mes después del lanzamiento de la primera parte de la quinta temporada y a pocos días del estreno de la segunda, Netflix informa que la serie ha superado los 1.200 millones de visualizaciones en total.

De acuerdo con Variety, esa estadística sitúa a Stranger Things en su conjunto por encima de cualquier otra serie en la historia de Netflix, sobrepasando a Wednesday y Squid Game.

Estrenada en 2022, la cuarta temporada se mantiene en el segundo puesto de la lista de las series en inglés más populares de Netflix de todos los tiempos. La tercera temporada, que ya tiene más de seis años, salió de esa lista recientemente.

En una medida sin precedentes, especialmente para Netflix, el episodio final de la serie se proyectará en salas de cine de Estados Unidos y Canadá en la víspera de Año Nuevo.

