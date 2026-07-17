viernes 17  de  julio 2026
TELEVISIÓN

Disney+ revive "El Club de Mickey Mouse", programa que dio a conocer a Britney Spears

El clásico programa de variedades fue una creación de Walt Disney y comenzó como un espectáculo teatral en la década de 1920

Logo de la plataforma de streaming Disney+.

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Captura de pantalla/Youtube/Disney+
Por Jorgimar Gómez

MIAMI.- El Club de Mickey Mouse regresa oficialmente. Deadline informó que Disney+ está preparando un reinicio de la serie y ha encargado un episodio piloto a Fulwell Entertainment, la productora responsable de Las Kardashian de Hulu.

Según el medio, la producción comenzará este mes en Los Ángeles.

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El clásico programa de variedades fue una creación de Walt Disney y comenzó como un espectáculo teatral en la década de 1920, para luego convertirse en una serie en la década de 1950, cuando contaba con un talentoso elenco de Mouseketeers: niños, preadolescentes y adolescentes que cantaban, bailaban y actuaban en sketches.

Entre los miembros originales del elenco se encontraban Annette Funicello, Lonnie Burr y Doreen Tracy, entre otros. En la década de 1970, se emitió como una serie sindicada.

Fábrica de estrellas

Una serie renovada, titulada técnicamente The All-New Mickey Mouse Club, ofreció un resurgimiento de la versión clásica, emitiéndose de 1989 a 1996.

Ese programa contó con una gran cantidad de futuras estrellas como Keri Russell, JC Chasez, Christina Aguilera, Ryan Gosling, Britney Spears y Justin Timberlake.

La próxima versión renovada contará con 11 jóvenes actores, según informa Deadline, entre ellos “Hudson Stone, Casey Trotter y Brooklynn Pitts, quienes protagonizan la próxima película de Disney, Camp Rock 3, Erianthe Akaata (Young Rock), Scarlett London Diviney (El Rey León), Michael Cash (Black Rabbit), Yonas Kibreab (Elio), Varonica Mitchell, Kauani, Scarlett Grace Petty y Carter Barnes”.

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