De turista por Miami: desconexión y buena mesa cerca de casa

Descubre cómo transformar tu rutina en una experiencia de bienestar, gastronomía y paisajes; como si estuvieras de vacaciones a solo minutos de casa

La terraza del Gale Miami Hotel & Residences.&nbsp;

La terraza del Gale Miami Hotel & Residences. 

Cortesía/ Gale Miami Hotel & Residences
Vista del área de la piscina del Gale Miami Hotel & Residences.&nbsp;

Vista del área de la piscina del Gale Miami Hotel & Residences. 

Cortesía/ Gale Miami Hotel & Residences
Vista de la ciudad desde el Gale Miami Hotel & Residences.

Vista de la ciudad desde el Gale Miami Hotel & Residences.

Cortesía/ Gale Miami Hotel & Residences
Interior del Gale Miami Hotel & Residences.&nbsp;

Interior del Gale Miami Hotel & Residences. 

Cortesía/ Gale Miami Hotel & Residences
Diario las Américas | CAMILA MENDOZA
Por CAMILA MENDOZA

MIAMI.- Considero que vivir en Miami es un privilegio, pero también un desafío: la ciudad es tan grande, tan diversa y hasta abrumadora, que muchas veces olvidamos que no necesitamos tomar un vuelo ni manejar largas horas de carretera para sentirnos turistas. Basta con regalarnos una noche en el lugar indicado para descubrir una cara distinta de esta urbe que llamamos hogar. Y eso fue lo que experimenté en el Gale Miami Hotel & Residences, un oasis urbano que busca redefinir el concepto de escapada local.

Ubicado en pleno downtown, en el corazón del bullicioso de Miami, este acogedor hotel combina el espíritu de un resort con la calidez de un hogar, ofreciendo un refugio sofisticado para quienes desean disfrutar la ciudad con total libertad.

Bienestar y desconexión total

Pude disfrutar de una noche en este lugar en el que el verdadero espectáculo comenzó cuando abrí la cortina de la habitación: la Bahía de Biscayne se extendía majestuosa, iluminada por los incipientes rayos del atardecer, mientras el skyline de Downtown se vistió de luces para recibir la noche. Esa postal, tan cerca y tan lejos de mi rutina diaria, me recordó que Miami es una ciudad para deleitarnos, vivir y redescubrir una y otra vez.

Me encantó que mi habitación estaba equipada con las populares kitchenettes, una especie de cocina pequeña, y que el baño tuviera tina. Hay algo mágico y profundamente clásico en entrar a un baño y encontrar una tina esperándote. No se trata sólo de funcionalidad, sino de un ritual casi olvidado: llenar el agua caliente, sumergirse lentamente y dejar que el tiempo se detenga.

Y si hablamos de relajación, debo destacar que Gale Miami Hotel alberga el exclusivo Gale Wellness, donde se ubica su joya escondida: el hammam más grande de Miami, un refugio de bienestar inspirado en los tradicionales baños turcos, y en el que la ciudad se desvanece tras las puertas del spa.

Cuenta con sauna, baño de vapor y tratamientos personalizados que invitan a dejar atrás el estrés. El masaje de recuperación física es un imperdible, perfecto para renovar cuerpo y mente antes de continuar la aventura urbana.

La luz tenue, los aromas a eucalipto y hierbas frescas, y el sonido sutil del agua corriendo me sumergió de inmediato en un estado de calma. Me entregué a las manos expertas de un excelente terapeuta y masajista boliviano que me llevó hacia el hammam, un espacio amplio, de mármol brillante y cálido.

El tratamiento inició con un baño de vapor intenso, que abre los poros y libera toxinas. Luego, el terapeuta aplicó un exfoliante tradicional, elaborado con sales minerales y aceites esenciales, que deja la piel suave y luminosa. Entre chorros de agua templada y una sensación de limpieza profunda, la mente se desconecta del ruido y se instala en un silencio reparador.

El momento cumbre llega con un masaje relajante, pensado para desatar cada nudo de tensión acumulado en hombros, espalda y piernas. La combinación del vapor, los aromas y el toque experto crea una sensación difícil de describir, pero lo que sí les puedo garantizar es que renueva por dentro y por fuera.

Para cerrar el día, llegó mi experiencia el Gale Swim Club, una piscina en la azotea que ofrece vistas panorámicas del océano y la bahía. Entre chapuzones y cócteles, es fácil olvidar que, a solo unos minutos, el tráfico de la ciudad sigue su curso.

Un viaje gastronómico

Finalmente, y sin tomar un avión, la noche tuvo su punto más sabroso en Casa Gianna, el restaurante del hotel que lleva a Italia directo al corazón de Miami. Ellos cuentan con un desayuno de inspiración mediterránea, pero nosotros disfrutamos de una cena íntima con pasta artesanal y cócteles seleccionados, cada plato fue un recordatorio de que la buena mesa también es un viaje.

Dormir en el Gale Miami no fue solo hospedarse en un hotel, fue darme el lujo de vivir la ciudad desde otra perspectiva. Cambiar el ritmo, mirar la bahía desde lo alto, caminar por el downtown como si fuera mi primera vez. Fue una invitación a reconectar con el encanto de Miami, mi hogar, y disfrutar la ciudad como lo hacen los turistas, pero con la ventaja de estar en casa.

Porque, a veces, la mejor escapada está a solo unos minutos de distancia.

Para más información, visite www.galehotelmiami.como el perfil en Instagram @galemiamihotel

