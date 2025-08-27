miércoles 27  de  agosto 2025
Este es el sueldo que cobra Erik Spoelstra como entrenador del Heat

El instructor del Heat de Miami, Erik Spoelstra, firmó una jugosa extensión de contrato con el equipo en 2024 y está entre los más millonarios de la liga

El entrenador del Heat de Miami, Erik Spoelstra, da indicaciones durante un partido, el 26 de abril de 2025.

El entrenador del Heat de Miami, Erik Spoelstra, da indicaciones durante un partido, el 26 de abril de 2025.

RICH STORRY / Getty Images vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

No hay lugar a dudas de que el Heat de Miami tiene a su mando a uno de los entrenadores más galardonados y respetados de la NBA en la actualidad. La sabiduría técnica y habilidad de comandar al equipo a través de varias temporadas competitivas ha convertido a Erik Spoelstra en una pieza clave para la institución durante muchos años.

Spoelstra comenzó su pasantía por el Heat como coordinador de videos y fue ascendiendo poco a poco, permaneciendo con el club desde 1995. Bajo su liderazgo, Miami ha alcanzado varias Finales de la NBA y ha ganado dos de ellas, en 2012 y 2013.

Pero para calcular el valor del entrenador dentro de la divisa no es necesario evaluar su cantidad de victorias y campeonatos, pues el alto mando se encargó de dejarlo claro cuando le ofreció una jugosa extensión de contrato en 2024 que lo convirtió en uno de los instructores mejor pagados en cualquier disciplina del mundo.

El salario anual de Spoelstra supera los 15 millones de dólares, algo que lo transforma en uno de los más millonarios de la liga. El valor total de su extensión de contrato es de $120 millones, el pacto más grande para un coach en la historia del deporte norteamericano, según informó Forbes.

Spoelstra, que ha fungido como entrenador principal del Heat desde 2008, acordó la extensión en enero de 2024 y la misma tiene una duración de ocho años, lo que garantiza que el experimentado coach se mantendrá al mando del combinado del sur de la Florida por lo menos hasta la temporada 2032.

Contratos previos

De acuerdo al portal especializado Spotrac, estos son los contratos más recientes que ha firmado Spoelstra con el Heat:

1) Ocho años y 120 millones de dólares, el 9 de enero de 2024.

2) Cinco años y un salario de 8.5 millones de dólares, el 29 de septiembre de 2019.

3) Seis años y un salario de 3 millones de dólares, 29 de septiembre de 2013.

4) Dos años y 5.75 millones de dólares (salario de unos $3 millones al año), el 16 de diciembre de 2011.

