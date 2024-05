Declaran en mora a fundación de Harry y Meghan

Meghan Markle y el príncipe Harry asisten a la Cumbre Mundial One Young anual en Bridgewater Hall en Manchester, noroeste de Inglaterra, el 5 de septiembre de 2022.

"El aviso fue emitido el 3 de mayo, una semana antes de que emprendieran su viaje por África por el fiscal general de California, Rob Bonta, que indica que Archewell ha tenido un descuido en la presentación de sus informes anuales y tarifas de renovación. El aviso de morosidad establece que la entidad tiene prohibido solicitar o desembolsar fondos hasta que se resuelva el problema", agregó el medio especializado en monarquía.

De acuerdo con las declaraciones del fiscal Bonta, la fundación de Harry y Meghan podría ser suspendida y sancionada.

"Una organización que figure como morosa no está al corriente de sus obligaciones y no puede llevar a cabo acciones para las que se requiere registro, incluida la solicitud o el desembolso de fondos benéficos”, aclara la nota que también menciona posibles sanciones y la posibilidad de suspensión o revocación a la espera de la regularización y la presentación de los documentos requeridos", detalló Hola.com.

Por otra parte, The New York Post explicó que la morosidad responde a un tema de mala comunicación más no de error administrativo.

"El Post ahora confirma que un cheque enviado con la presentación a la oficina del fiscal general parecía no haber sido recibido. Se ha emitido uno nuevo, el cual deberá resolverse y reflejarse en actas dentro de los siete días hábiles", informó el periódico.

Fundación de Harry y Meghan

Creada en octubre de 2020 por el príncipe Harry, duque de Sussex y Meghan, duquesa de Sussex, la fundación Archewell Inc. es una combinación de organizaciones comerciales con y sin fines de lucro con sede en Beverly Hills registrada en Delaware.

Según la página web de la Organización sin Fines de Lucro, esta iniciativa ha impactado a: 2.500 niñas de Nigeria al recibir productos menstruales y educación sanitaria y a 237 mujeres que se unen en comunidad a través de The Welcome Project. También, ha dedicado 3.176 horas de apoyo de salud mental informado sobre el trauma brindado a personas en Turquía, luego del trágico terremoto.