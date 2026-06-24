jueves 25  de  junio 2026
INSPIRACIÓN

Fendy Cisneros apuesta por devolverle emoción a la música electrónica

El productor mexicano reivindica el corazón del melodic bass en tiempos de algoritmos, viralidad y consumo acelerado

El productor musical Fendy Cisneros.

El productor musical Fendy Cisneros.

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Los patrones han cambiado. La industria musical está cada vez más dominada por la inmediatez, los algoritmos y la viralidad de las redes sociales. Esto es algo que el productor mexicano Fendy Cisneros entiende muy bien. De ahí que apueste por devolverle emoción a la música electrónica.

Su vocación y talento se reflejan en cifras: cuenta con más de un millón de reproducciones en plataformas digitales y una audiencia de más de 30 mil oyentes mensuales en Spotify. Fendy se ha convertido en una de las voces emergentes más prometedoras en la escena del melodic bass, un subgénero en el que la energía de los drops convive con melodías cargadas de sensibilidad.

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Originario de la Ciudad de México, Cisneros es multiinstrumentista, DJ y productor musical. Su propuesta artística se distingue por fusionar storytelling emocional con un diseño sonoro cinematográfico, construyendo piezas en las que la vulnerabilidad y la fuerza conviven en equilibrio.

“La música electrónica no necesita menos innovación. Necesita más corazón”, afirmó el artista, en una reflexión que resume su filosofía creativa y también pone sobre la mesa un debate cada vez más vigente dentro de la industria.

Para Fendy, el crecimiento exponencial de la música electrónica durante la última década ha traído consigo una transformación profunda en la forma de crear y consumir canciones. Si bien reconoce que nunca ha habido tanto talento ni tantas oportunidades para artistas emergentes, advierte que el ritmo acelerado de consumo ha desplazado, en muchos casos, la profundidad emocional que hizo grande al género.

“Recuerdo una época donde las canciones no solamente estaban diseñadas para hacer bailar a la gente. Eran canciones que contaban historias. Canciones que acompañaban momentos importantes de nuestras vidas”, indicó.

Su conexión con la música comenzó a una edad temprana, pero fue a los 13 años, tras asistir al festival Cumbre Tajín, cuando decidió dedicarse de lleno a la producción musical y al DJing. Años después, ese mismo festival marcaría uno de los momentos más importantes de su carrera al cerrar una de sus ediciones ante miles de asistentes.

Su crecimiento en la escena lo llevó a integrarse al lineup de EDC México en 2022 y 2023, compartiendo escenario con figuras como Martin Garrix e Illenium, dos referentes internacionales del género.

También ha llevado su música a escenarios de Estados Unidos, con presentaciones en espacios reconocidos de Orlando, así como apariciones especiales en recintos emblemáticos de Los Ángeles y Nueva York.

Uno de los puntos de inflexión en su trayectoria llegó con el lanzamiento de Hold Me, una colaboración con Youth In Circles bajo el sello Lost In Dreams, una plataforma dedicada a impulsar a la nueva generación del melodic bass. El sencillo consolidó su proyección internacional y, posteriormente, dio paso a una versión acústica que evidenció otra faceta de su trabajo: la de compositor e instrumentista.

Formado en Producción Musical e Ingeniería de Audio en Full Sail University, en Orlando, Fendy también desarrolló parte de su carrera profesional en Miami, colaborando en estudios de grabación con artistas de las escenas electrónica y urbana. Esa experiencia, asegura, fortaleció su visión artística y su capacidad técnica.

Su más reciente sencillo, Deep End, junto a FLOTE y LUXTIDES, representa precisamente esa búsqueda de reconectar con la esencia emocional del género.

“Queríamos crear una canción que recordara por qué nos enamoramos de la música electrónica. Una canción que no tuviera miedo de ser vulnerable”, planteó. “Queríamos crear una canción que recordara por qué nos enamoramos de la música electrónica. Una canción que no tuviera miedo de ser vulnerable”, planteó.

Fendy cree que la próxima evolución de la música electrónica no vendrá necesariamente de nuevos géneros o fórmulas, sino de los artistas capaces de encontrar un equilibrio entre innovación y emoción.

Como aseguró, justo ahora que la tecnología transforma constantemente la manera de producir y distribuir música, las canciones que verdaderamente importan son aquellas que logran quedarse en la memoria. Y en esa búsqueda, Fendy Cisneros parece haber encontrado su propio lenguaje.

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