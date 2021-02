Demandan a Eduardo Yáñez por "adueñarse" de apartamento

El domicilio de Eduardo Yáñez, donde reside en México, era donde vivía su madre, quien falleció hace poco, y que el actor aseguraba era de ella. Y resulta que esta propiedad era de Ernesto Alonso, por eso su nuera y heredera lo está demandando por apropiarse de ésta.

Embed

El primer personaje importante del histrión se lo dio Ernesto Alonso, en El Maleficio, en 1983. Y después lo incluyó en El Maleficio II y en Senda de Gloria.

Aunque era estrecha la amistad entre el productor y el actor, el llamado “El Señor Telenovela” dejó todas sus propiedades a su nuera, quien estaba casada con su hijo adoptivo Juan Diego Ramírez (verdadero apellido de Ernesto Alonso).

Cuando Teresa Anaya y Juan Diego Alonso se divorciaron, el productor rompió relaciones con su propio hijo y se llevó a su nuera a vivir con él y a trabajar como productora en Televisa. Fue ella quien cuidó a Ernesto Alonso hasta su muerte, y a quien le dejó todo.

Igual su hijo adoptivo murió dos años después de su separación.

Ahora Eduardo Yáñez tendrá que demostrar ante las autoridades que la propiedad es suya.

En días recientes, Yáñez explicó a sus fans en Instagram por qué tuvo que dejar las grabaciones de la próxima telenovela de Televisa, Si nos dejan.

“Antes de empezar los ensayos, me tuve que operar de piedras en el riñón y me dejaron un catéter adentro con el cual hubiera tenido que aguantar los siete meses de grabación, pero la verdad es que no he podido: los dolores son muy fuertes, la molestia es muy grande y creo iba a dejar esta novela por la mitad”, reveló.

“Prefiero ser profesional y avisar que no me siento dispuesto a hacerla por cuestiones de salud”, añadió sobre su decisión.

Asimismo, el actor de 60 años contó a sus fans que pronto se someterá a una operación para atender ese problema de salud que le aqueja.