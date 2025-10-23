jueves 23  de  octubre 2025
Demandan a Lizzo por canción que hace referencia a Sydney Sweeney

El audiovisual de Lizzo con la canción I'm goin' in till October en el que menciona brevemente a la actriz de Euphoria se hizo viral en agosto

La cantante estadounidense Lizzo llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York.&nbsp;

La cantante estadounidense Lizzo llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York. 

AFP/Angela Weiss

LOS ÁNGELES.- La cantante estadounidense Lizzo fue demandada en un tribunal de California por un video de una canción inédita que se hizo viral por contener una referencia sobre la actriz Sydney Sweeney. La publicación, que explotó en agosto, menciona la participación de Sweeney en una publicidad de jeans que había causado controversia en redes sociales.

El clip de Lizzo con la canción I'm goin' in till October mostraba a la cuatro veces ganadora del Grammy con poca ropa mientras lavaba un auto y decía: 'Tengo buenos jeans, como Sidney'.

Pero los abogados de la firma GRC Trust afirman que el extracto de la canción, que no ha sido comercializada, usa sin permiso una pista de Win or Lose (We Tried), una balada de los años 1970 de la banda estadounidense Windy City.

La firma, dueña de los derechos de autor de la canción, quiere que Lizzo los compense por obtener ganancias que no habrían sido posibles sin el uso de su propiedad intelectual.

La demanda busca una orden judicial que impida la distribución de la canción de Lizzo y una compensación económica.

Reacciones

El equipo legal de Lizzo aseguró que tanto ellos como la cantante de Truth Hurts estaban sorprendidos por la demanda.

"Para que quede claro, la canción nunca fue lanzada comercialmente, ni monetizada, y no hay una decisión sobre cualquier uso futuro comercial", indicaron.

Sidney Sweeney, estrella de Euphoria, desató acusaciones de racismo por una publicidad para la marca de ropa American Eagle en la cual se utilizó un juego de palabras que rezaba 'Sydney Sweeney tiene buenos jeans', que fonéticamente en inglés podía sonar como 'tiene buenos genes'.

FUENTE: AFP

