Tom Felton visita a su némesis en pantalla, Daniel Radcliffe, en Broadway

MIAMI.- Tom Felton y Daniel Radcliffe tuvieron una pequeña reunión de Harry Potter, 24 años después del estreno de la película original. Felton compartió en Instagram un carrete de fotografías en las que aparece abrazado con Radcliffe, a quien visitó en la función de su obra de Broadway Every Brilliant Thing.

Felton interpretó a Draco Malfoy, chico malo y nemesis de Harry Potter, a lo largo de la saga de ocho películas. En los últimos años, retomó el papel en la obra Harry Potter y el niño maldito.

"De escoba a Broadway", escribió en la descripción de la foto.

Carrera en el teatro

Felton ya había aparecido para apoyar a su viejo amigo de Broadway en la proyección de Merrily We Roll Along en diciembre de 2025 y en 2018, cuando Radcliffe protagonizaba The Lifespan of a Fact.

En la alfombra roja de los Premios Tony 2025 el pasado junio, Felton comentó que Radcliffe lo apoyaba en su debut en Broadway.

"Mi viejo amigo del colegio, Potter, Radcliffe, ha hecho bastante en Broadway, así que me está dando la mano y, sin duda, me está ayudando con todo lo difícil de aprender (...) Pero, por lo que veo, es una comunidad increíble. Los fans son muy amables y están entusiasmados. Así que estoy encantado de formar parte de ella", dijo el actor en aquel momento.

Radcliffe hizo su debut en Broadway en la reposición de Equus en 2008 y luego protagonizó la reposición de How to Succeed in Business Without Really Trying en 2011.

Recientemente, el actor protagonizó la reedición de 2023 de Merrily We Roll Along junto a Jonathan Groff y Lindsay Mendez, por la que ganó el premio Tony al Mejor Actor Destacado en un Musical.