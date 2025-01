Demi Moore conmueve con su discurso en los Globos de Oro

La actriz estadounidense Demi Moore posa con el premio a la Mejor Actuación Femenina en una Película - Musical o Comedia por "The Substance" en la sala de prensa durante la 82.a edición anual de los Premios Globo de Oro en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California, el 5 de enero de 2025.

MIAMI.- La octogésima segunda entrega de los Globos de Oro estuvo marcada por diversos momentos. Sin embargo, uno de los más emotivos y especiales fue cuando Demi Moore , protagonista de The Substance, recibió el premio a mejor actriz en un musical o comedia.

"Llevo haciendo esto mucho tiempo, como más de cuarenta y cinco años, y esta es la primera vez que gano algo en la actuación. Me siento muy honrada y agradecida", dijo con lágrimas en los ojos.

Superación

Moore expuso que años atrás un productor le insinuó que no tenía lo que requería conseguir un premio, palabras que se apoderaron de ella. "Hace treinta años, un productor me dijo que era una actriz de entretenimiento. Eso significaba que podía hacer películas exitosas y rentables, pero no dignas de premios. Y lo acepté y lo creí".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Golden Globes (@goldenglobes)

No obstante, reconoció que en medio de su desesperanza llegó el guion de la película que la regresó a la pantalla grande y por la que brilla en esta temporada de premios.

"Cuando estaba en lo más bajo, llegó a mi escritorio este guion mágico, audaz y absolutamente loco y el universo me dijo que no había terminado".

Este lunes, Demi agradeció en sus redes sociales a todos los que la han apoyado.

"Me desperté esta mañana todavía en shock pero lleno de tanta alegría, amor y gratitud por este honor y reconocimiento. Me siento profundamente honrada y la niña pequeña que hay en mí está diciendo JODER SÍ! Gracias por su apoyo y amables palabras, y gracias @goldenglobes ♥", reza el texto que acompaña un álbum de fotos de la actriz en la gala.