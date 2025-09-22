Denuncian ataque contra casa donde se grabó video de Bad Bunny

MIAMI.- La Policía de Puerto Rico informó este 22 de septiembre que la icónica casa en la que Bad Bunny grabó el cortometraje Debí Tirar Más Fotos, ubicada en Humaco, fue atacada por un desconocido quien disparó varias veces contra la propiedad.

Román Carrasco Delgado, dueño de la vivienda, declaró que un vehículo llegó la noche del domingo 21 de septiembre al lugar y comenzó a gritar palabras ofensivas mientras disparaba, reseñó El Diario .

Las autoridades confirmaron que no hubo heridos y que ninguna de las balas impactó en la casa, ubicada en la carretera 925, a la entrada del barrio Río Abajo en Humacao. No obstante, miembros del Cuerpo de Investigaciones Criminales acudieron al lugar para recoger los casquillos y recolectar evidencia fotográfica para iniciar con las investigaciones.

El suceso se produce días después de que trascendiera que Carrasco Delgado introdujo una demanda contra Benito Antonio Martínez Ocasio y varias compañías vinculadas a su equipo de producción, alegando que la imagen de su hogar ha sido utilizada sin su consentimiento.

Demanda por seis millones de dólares

Según el documento judicial, Carrasco reclama que su vivienda fue utilizada sin consentimiento como escenario en el cortometraje Debí Tirar Más Fotos, estrenado en enero.

El hombre de 84 años asegura que la imagen de la casa sirvió de modelo para construir la réplica que se convirtió en pieza central de los espectáculos que Bad Bunny y sostiene que firmó un documento en la pantalla de un teléfono celular sin poder leer ni entender los términos, ya que no sabe leer ni escribir.

Según su versión, nunca se le informó que la casa sería replicada para conciertos, mercancía o material promocional, y que únicamente se le habló del cortometraje.

Carrasco denuncia también que la exposición mediática le ha generado serios problemas de privacidad: asegura que decenas de personas visitan a diario su hogar para tomar fotografías y grabar videos, lo que ha afectado su tranquilidad. Por ello reclama una compensación por daños emocionales, angustia mental y explotación comercial.

Ahora, solicita seis millones de dólares en indemnización: cinco millones por enriquecimiento injusto y un millón adicional por daños emocionales.