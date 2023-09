Desmienten cancelación de concierto de Lenier en Miami

"Gente de Miami, el concierto de Lenier no está cancelado. Tenemos nueva ubicación, misma fecha: viernes 20 de octubre en La Scala. Aparta tu lugar en www.1234ticket.com o llama al 786.803.8194", se lee en la cuenta de Facebook del Flamingo Theater Bar.

La controversial visita de Lenier a Cuba

Según algunos medios locales, la supuesta cancelación del espectáculo respondía a la controversia que surgió en agosto cuando a Lenier Mese se le vio en Cuba involucrado -presuntamente- el Santa Maria Music Fest, un evento organizado por la dictadura castrista.

"Después de su polémico viaje a Cuba durante el Santa Maria Music Fest, el cantante cubano residente en Miami se presentó en Las Vegas a finales de agosto y también apareció en emisoras radiales de Puerto Rico, pero el concierto en el importante club de Miami planificado para esta semana, no tendrá lugar", publicó CiberCuba en su sitio web.

Sin embargo, cuando surgió dicha controversia, el intérprete cubano se valió de sus redes para desmentir que había participado en el evento musical que se llevó a cabo en la isla.

"Yo no tengo nada que ver con el festival cubano"

"Hola, esto es un mensaje para todos mi seguidores: es verdad que yo estuve este sábado en Cuba -de sábado para domingo- 24 horas, solamente. Fui a ver a mi abuelo que está mal de salud", dijo el cantautor en un video publicado en su cuenta de Instagram, que ahora no se encuentra disponible en la red social.

"Quiero decirle a todos esos influencers y reporteros que están diciendo que yo tengo que ver con ese festival cubano, que eso es mentira. Yo no tengo nada que ver con el festival cubano, no tengo nada que ver con ese evento que se hizo de ese festival, ni estuve ahí, tampoco. Así que no tengo que demostrarle a ningún influencer, ni a nadie, mi posición política porque mi posición política sigue siendo la misma", agregó Lenier Mesa, quien enfatizó su oposición hacia la dictadura Castro comunista.

"Yo soy artista, aunque no sea político, quiero decirles que sigo defendiendo a mis cubanos, sigo defendiendo a toda mi gente, sigo diciendo 'patria y vida'. Lenier sigue luchando por la libertad de Cuba; así que besitos a todos mis seguidores y sigan escuchando mi música. Los quiero", finalizó el cantante residenciado en Miami.

