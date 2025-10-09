"Despacito" encabeza Top Hot Latin Songs del Siglo 21 de Billboard

Luis Fonsi y Daddy Yankee reciben el Premio Billboard Cancion Latina de la Década por el tema Despacito.

MIAMI.- En 2017, nadie podía escapar del fenómeno global que fue Despacito. Ocho años después, la exitosa canción se posiciona en el puesto n.º 1 en la lista Top Hot Latin Songs of the 21st century de Billboard , recuento que toma en cuenta el rendimiento de la lista Hot Latin Songs desde enero de 2000 hasta diciembre de 2024.

La canción de Luis Fonsi junto a Daddy Yankee , a la que posteriormente se unió Justin Bieber en un remix, marcó uno de los hitos que dieron paso a la explosión de la música latina en el mundo, que se extiende hasta el presente.

Coescrito por Luis Fonsi, Daddy Yankee, Erika Ender, Bieber, Poo Bear y Marty James, el tema dominó la lista Hot Latin Songs por un récord de 56 semanas entre 2017 y 2018.

“Cuando miro hacia atrás, lo que realmente me impacta es el hecho de que abrió una enorme puerta para que el mundo no latino vibrara con la música latina”, expresó Fonsi a Billboard en 2019.

La popular canción llegó a la cima de la lista Pop Airplay y estuvo en la cima del Billboard Hot 100 durante 16 semanas. De acuerdo con Fonsi, también lideró un movimiento global latino.

“No quiero atribuirme el mérito y decir que fue todo gracias a mí o a la canción; fue el resultado de muchas canciones y muchos artistas. Pero esta canción definitivamente abrió la puerta”, concluyó.

Lista de Billboard completa

A continuación, enumeramos las diez canciones que componen la lista de temas latinos más sonados del siglo 21, reportadas por Billboard.

10. Flex, Te quiero

9. Shakira feat. Alejandro Sanz, La tortura

8. Bad Bunny & Chencho Corleone, Me porto bonito

7. Nicky Jam & Enrique Iglesias, El perdón

6. Luis Fonsi, No me doy por vencido

5. Black Eyed Peas x J Balvin, RITMO (Bad Boys for Life)

4. Son by Four, A puro dolor

3. Bad Bunny & Jhay Cortez, Dakiti

2. Romeo Santos, Propuesta indecente

1. Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber, Despacito