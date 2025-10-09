jueves 9  de  octubre 2025
"Despacito" encabeza Top Hot Latin Songs del Siglo 21 de Billboard

El tema coescrito por Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber dominó la lista Hot Latin Songs de Billboard por un récord de 56 semanas entre 2017 y 2018

Luis Fonsi y Daddy Yankee reciben el Premio Billboard Cancion Latina de la Década por el tema Despacito.&nbsp;

Luis Fonsi y Daddy Yankee reciben el Premio Billboard Cancion Latina de la Década por el tema Despacito

Cortesía/Telemundo/Alexander Tamargo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En 2017, nadie podía escapar del fenómeno global que fue Despacito. Ocho años después, la exitosa canción se posiciona en el puesto n.º 1 en la lista Top Hot Latin Songs of the 21st century de Billboard, recuento que toma en cuenta el rendimiento de la lista Hot Latin Songs desde enero de 2000 hasta diciembre de 2024.

La canción de Luis Fonsi junto a Daddy Yankee, a la que posteriormente se unió Justin Bieber en un remix, marcó uno de los hitos que dieron paso a la explosión de la música latina en el mundo, que se extiende hasta el presente.

Bad Bunny se presenta en el escenario de los Premios de la Música iHeartRadio 2025 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, el 17 de marzo de 2025.
RECONOCIMIENTOS

Bad Bunny recibirá Premio Billboard Artista Latino del Siglo 21
Taylor Swift asiste a la 67.ª edición de los Premios Grammy el 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California. 
MÚSICA

Taylor Swift supera a Adele al romper récord por el álbum más vendido en una semana

Coescrito por Luis Fonsi, Daddy Yankee, Erika Ender, Bieber, Poo Bear y Marty James, el tema dominó la lista Hot Latin Songs por un récord de 56 semanas entre 2017 y 2018.

“Cuando miro hacia atrás, lo que realmente me impacta es el hecho de que abrió una enorme puerta para que el mundo no latino vibrara con la música latina”, expresó Fonsi a Billboard en 2019.

La popular canción llegó a la cima de la lista Pop Airplay y estuvo en la cima del Billboard Hot 100 durante 16 semanas. De acuerdo con Fonsi, también lideró un movimiento global latino.

“No quiero atribuirme el mérito y decir que fue todo gracias a mí o a la canción; fue el resultado de muchas canciones y muchos artistas. Pero esta canción definitivamente abrió la puerta”, concluyó.

Lista de Billboard completa

A continuación, enumeramos las diez canciones que componen la lista de temas latinos más sonados del siglo 21, reportadas por Billboard.

10. Flex, Te quiero

9. Shakira feat. Alejandro Sanz, La tortura

8. Bad Bunny & Chencho Corleone, Me porto bonito

7. Nicky Jam & Enrique Iglesias, El perdón

6. Luis Fonsi, No me doy por vencido

5. Black Eyed Peas x J Balvin, RITMO (Bad Boys for Life)

4. Son by Four, A puro dolor

3. Bad Bunny & Jhay Cortez, Dakiti

2. Romeo Santos, Propuesta indecente

1. Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber, Despacito

Billboard anuncia el Premio Vanguardia para Peso Pluma

Jennifer Aniston revela que intentó ser madre durante veinte años

Saoirse Ronan dará vida a Linda McCartney en biopics de los Beatles

El presidente Donald Trump habla con la prensa en la Casa Blanca, en Washington D.C.
