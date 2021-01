Despiden a exmanager de Lorde por acoso sexual

“Acepto el impacto dañino de mi comportamiento pasado e intento todos los días reparar el daño y evitar que vuelva a suceder”, declaró Maclachlan, según información recabada por el medio The Guardian.

Tras las acusaciones, un portavoz de Warner Music, en Nueva Zelanda, indicó que el contrato de Maclachlan había sido rescindido después de una investigación asociada con un hecho que ocurrió en 2018 cuando el exmanager de la cantante tuviera una conducta inapropiada hacia las mujeres.

Ante los señalamientos, Maclachlan declaró que está arrepentido por sus actos.

"No pasa un día en el que no me arrepienta del daño que he causado a las personas que me rodean y, lo que es más importante, del dolor y la vergüenza que he causado a mi esposa e hijos", dijo Maclachlan.

Scott Maclachlan comenzó a trabajar con la cantante y compositora neozelandesa Lorde cuando la artista tenía 13 años de edad y la dirigió durante el éxito del tema Royals. Pero en 2016, la intérprete lo despidió y esta decisión afectó al exmanager.