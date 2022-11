Detienen a falsos médicos en clínica donde estuvo Chyno

"...quienes se hacían pasar por auxiliares de enfermería sin tener los cursos o autorizaciones correspondientes con las negativas consecuencias que ello deriva hacia pacientes allí recluidos. El Ministerio Público, luego de actuar de manera justa y correcta para preservar la vida e integridad física del artista Jesús 'Chyno' Miranda, continuará desarrollando las investigaciones respectivas hasta esclarecer de manera definitiva estos lamentables hechos", finalizó el funcionario acerca de los falsos médicos.

A inicios de noviembre Jesús Miranda, conocido como Chyno, fue sacado del centro de rehabilitación en el que se encontraba recluido en Venezuela, luego de que su novia, Astrid Torrealba Falcón, denunciara que en la clínica Tía Panchita el artista recibía malos tratos.

Por otra parte, la mamá del artista de 37 años dijo que al cantante lo sacaron del centro de rehabilitación el 2 de noviembre sin ser notificada.

"A mí no me han llamado, a mí no me avisaron, a mí no me dijeron absolutamente nada por qué se llevaron a mi hijo. No hay razón porque mi hijo no estaba mal, mi hijo estaba atendido, él estaba haciendo un tratamiento y ha mejorado mucho. ¿Por qué se lo llevan?, ¿quién se lo lleva?. Yo soy su mamá, yo soy la persona que tiene el nexo más cercano a él", declaró Alcira Pérez Ochoa en una entrevista realizada por el periodista Luis Olavarrieta.