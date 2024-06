Develan póster de la 38° edición del Festival de Teatro Hispano de Miami

Claudia Tomas y Ernesto Sanchez Claudia Tomas y Ernesto Sánchez durante la revelación del póster oficial del Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami (FITH). Sureidy Rodríguez/DLA

Los artistas

La artista brasileño-americana Naza, cuyas obras se encuentran en el Instituto Ayrton Senna, el Museo de West Point y el Museo Cornell de Arte e Historia, fue la encargada de realizar el cartel oficial del Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami.

Su trayectoria la han hecho ser galardonada con el Crox d’Argent de la organización Merite et Devouement Français, el Woman of Distinction del capítulo de Boca Raton de la organización Soroptimist, la llave de la ciudad de Boca Raton y una proclama en su honor del Senado brasileño.

Por su parte, Santiago Niebles es el creador del Afiche del Día Internacional del Niño.

"Nació en Miami el 5 de junio de 2017. Vino a este mundo para completar una familia de cuatro. Después de una exitosa cirugía de extirpación del tumor, comenzó su batalla contra el cáncer. Su vida ha estado llena del amor, oraciones de todo el mundo y apoyo de organizaciones como Live Like Bella Childhood Cancer Foundation. Tocó el timbre el 19 de mayo de 2023, luego de 9 meses de tratamiento continuo, marcando el final de su tratamiento. Con la ayuda de familiares y amigos, creó su primer puesto de limonada, lo que le ha permitido entregar juguetes y tarjetas de regalo para las familias en Nicklaus Children Hospital, Miami Cancer Institute, Kidz Medical Clinic y Jar of Hearts", informó un comunicado difundido por los organizadores.

Santiago Niebles Santiago Niebles firma el flyer que realizó para la celebración del Día Internacional del Niño. Sureidy Rodríguez/DLA

El Festival

Este año, el Festival se llevará a cabo del 11 de julio al 4 de agosto con la participación de compañías de América Latina, España y Estados Unidos.

La 38 edición del FITH abrirá con la pieza Hamlet, de Perú; y finalizará con la propuesta Disonancia, que se podrá disfrutar a las 5:00 p.m. en el Teatro Avante, de Miami.

La programación de este año incluye el desarrollo de talleres de teatro y foros, y una charla-presentación de los libros A History of Latinx Performing Arts in The U.S. -volumen uno y dos- de Beatriz J. Rizk, en diálogo con el el profesor Luis Carlos Fallon, de la University of Miami.

El 20 de julio a las 5:00 p.m. en el Key Biscayne Community Center y el 21 de julio a las 2:00 p.m. en el Koubek Center Theater se llevará a cabo la celebración del Día Internacional del Niño.

Los boletos para las funciones del Festival Internacional de Teatro Hispano se pueden adquirir en el portal del grupo Avante, que organiza el festival: www.teatroavante.org.

Programación

Hamlet

Grupo: Asociación Cultural Drama, Teatro La Plaza (Perú)

Fechas: 11, 12 y 13 de julio a las 8:30 p.m.

Lugar: Westchester Cultural Arts Center

Alan

Grupo: WeColorMusic (España)

Fechas: 12 y 13 de julio a las 8:30 p.m.; 14 de julio a las 5:00 p.m.

Lugar: Adrienne Arsht Center Carnival Studio Theater

Bruma

Grupo: Teatro del cielo (Ecuador)

Fechas: 12 y 13 de julio a las 8:30 p.m.; 14 de julio a las 5:00 p.m.

Lugar: Koubek Center Theatre

El brote

Grupo: Compañía criolla (Argentina)

Fechas: 18, 19 y 20 de julio a las 8:30 p.m.

Lugar: Koubek Center Theatre

Homenaje a los hermanos Álvarez Quintero

Grupo: MundoFicción Producciones (España)

Fechas: 19 y 20 de julio a las 8:30 p.m.; 21 de julio a las 5:00 p.m.

Lugar: Adrienne Arsht Center Carnival Studio Theater

Barrabás, historia de un perro

Grupo: Montevideo (Uruguay)

Fechas: 19 y 20 de julio a las 8:30 p.m.; 21 de julio a las 5:00 p.m.

Lugar: Westchester Cultural Arts Center

La celestina, tragicomedia de Lita

Grupo: Rey Marciali Producciones (Argentina)

Fechas: 26 y 27 de julio a las 8:30 p.m.; 28 de julio a las 5:00 p.m.

Lugar: Adrienne Arsht Center Carnival Studio Theater

Éter

Grupo: De la legua INC. (Puerto Rico)

Fechas: 26 y 27 de julio a las 8:30 p.m.; 28 de julio a las 5:00 p.m.

Lugar: Westchester Cultural Arts Center

La ira de narciso

Grupo: Deus Ex Machina (Venezuela)

Fechas: 26 y 27 de julio a las 8:30 p.m.; 28 de julio a las 5:00 p.m.

Lugar: Koubek Center Theatre

Disonancia

Grupo: Teatro Avante (Estados Unidos)

Fechas: 1, 2 y 3 de agosto a las 8:30 p.m.; 4 de agosto a las 5:00 p.m.

Lugar: Adrienne Arsht Center Carnival Studio Theater