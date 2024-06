Festival de teatro en Miami celebra edición 38 con talento latino y español

En ese sentido, la 38 edición del FITH abrirá el 11 de julio a las 8:30 p.m. en el Westchester Cultural Arts Center con la pieza Hamlet, de Perú. Finalizará el 4 de agosto con la propuesta Disonancia, que se podrá disfrutar a las 5:00 p.m. en el Teatro Avante, de Miami.

Actividades especiales

Además de las 11 obras, el festival también destinará parte de su programación a talleres de teatro y foros inmediatamente después de algunas presentaciones.

Asimismo, se celebrará el Día Internacional del Niño el 20 de julio a las 5:00 p.m. en el Key Biscayne Community Center y el 21 de julio a las 2:00 p.m. en el Koubek Center Theater.

Mientras que el 18 de julio a las 7:00 p.m. se realizará en el Art Space del Koubek Center una charla-presentación de los libros A History of Latinx Performing Arts in The U.S. -volumen uno y dos- de Beatriz J. Rizk, en diálogo con el el profesor Luis Carlos Fallon, de la University of Miami.

Premio especial

El FITH entregará el premio a Una Vida de Dedicación a las Artes Escénicas a Juan Margallo y Petra Martínez ( de España) el 1 de agosto a las 8:15 p.m. antes de la presentación de Disonancia, de Abel González Melo, en el Carnival Studio Theater del Adrienne Arsht Center.

"Esta pareja de excelentes actores y directores españoles, que obtuvieron el Premio Nacional de Teatro 2022 que concede anualmente el Ministerio de Cultura y Deporte de su país, ha sido galardonada con numerosos premios", destacó el festival.

Programación del Festival Internacional de Teatro Hispano

Hamlet

Grupo: Asociación Cultural Drama, Teatro La Plaza (Perú)

Fechas: 11, 12 y 13 de julio a las 8:30 p.m.

Lugar: Westchester Cultural Arts Center

Alan

Grupo: WeColorMusic (España)

Fechas: 12 y 13 de julio a las 8:30 p.m.; 14 de julio a las 5:00 p.m.

Lugar: Adrienne Arsht Center Carnival Studio Theater

Bruma

Grupo: Teatro del cielo (Ecuador)

Fechas: 12 y 13 de julio a las 8:30 p.m.; 14 de julio a las 5:00 p.m.

Lugar: Koubek Center Theatre

El brote

Grupo: Compañía criolla (Argentina)

Fechas: 18, 19 y 20 de julio a las 8:30 p.m.

Lugar: Koubek Center Theatre

Homenaje a los hermanos Álvarez Quintero

Grupo: MundoFicción Producciones (España)

Fechas: 19 y 20 de julio a las 8:30 p.m.; 21 de julio a las 5:00 p.m.

Lugar: Adrienne Arsht Center Carnival Studio Theater

Barrabás, historia de un perro

Grupo: Montevideo (Uruguay)

Fechas: 19 y 20 de julio a las 8:30 p.m.; 21 de julio a las 5:00 p.m.

Lugar: Westchester Cultural Arts Center

La celestina, tragicomedia de Lita

Grupo: Rey Marciali Producciones (Argentina)

Fechas: 26 y 27 de julio a las 8:30 p.m.; 28 de julio a las 5:00 p.m.

Lugar: Adrienne Arsht Center Carnival Studio Theater

Éter

Grupo: De la legua INC. (Puerto Rico)

Fechas: 26 y 27 de julio a las 8:30 p.m.; 28 de julio a las 5:00 p.m.

Lugar: Westchester Cultural Arts Center

La ira de narciso

Grupo: Deus Ex Machina (Venezuela)

Fechas: 26 y 27 de julio a las 8:30 p.m.; 28 de julio a las 5:00 p.m.

Lugar: Koubek Center Theatre

Disonancia

Grupo: Teatro Avante (Estados Unidos)

Fechas: 1, 2 y 3 de agosto a las 8:30 p.m.; 4 de agosto a las 5:00 p.m.

Lugar: Adrienne Arsht Center Carnival Studio Theater

Para conocer más detalles sobre el festival y venta de entradas, se puede ingresar a www.teatroavante.org.