La cantante y actriz barbadense Rihanna llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York

MIAMI.- DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos : noticias , tendencias y más, un resumen semanal con los hechos más relevantes del espectáculo y entretenimiento.

El concierto de regreso de las megaestrellas del k-pop BTS fue visto por 18,4 millones de espectadores en todo el mundo, informó este miércoles el gigante del streaming Netflix. El grupo de siete integrantes se presentó el sábado por primera vez desde la pausa que iniciaron en 2022 para cumplir el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Algunos de ellos asistieron a instalaciones cerca de la fortificada frontera con Corea del Norte. La transmisión desde la plaza Gwanghwamun de Seúl llegó al Top 10 semanal en 80 países y se aseguró el primer lugar en 24. Este concierto paralizó la capital surcoreana y logró reunir de manera presencial a 100.000 fans en el centro de la ciudad, según el sello discográfico de BTS.

Los fanáticos agitaron un mar de barras luminosas y cantaron los éxitos de la famosa "boyband" mientras sostenían sus teléfonos en alto para grabar la actuación.

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Rosalía suspende concierto en Milán por intoxicación alimentaria

La cantante española Rosalía se vio obligada a suspender su concierto en Milán debido a una intoxicación alimentaria, según muestran imágenes captadas por fans y publicadas en redes sociales. La artista ganadora del Grammy estaba en pleno concierto el miércoles en el Unipol Forum de Milán cuando paró su espectáculo para decirle al público que no se sentía bien.

Después de decir que intentaría continuar si su estado físico se lo permitía, la artista terminó enviando un beso al público y con una mano en el vientre abandonó el escenario.

Rosalía, aclamada por su versatilidad que trasciende géneros, estaba en Milán como parte de una gira que comenzó en Francia a principios de este mes y que terminará en Puerto Rico en septiembre. La cantante, que este mes ganó el premio a la mejor artista internacional en los Brit Awards, ha sido ampliamente elogiada por su cuarto álbum, Lux.

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Yailin la Más Viral es arrestada por presunta portación ilegal de armas

La intérprete Yailin, conocida como Yailin la Más Viral, ha sido arrestada por presunta portación ilegal de armas. No obstante, el equipo legal de la dominicana aseveró que ella es inocente y se trata de una situación en la que otras personas buscan implicar a la artista.

Yailin fue arrestada la mañana del 24 de marzo en Santo Domingo, durante un operativo de la Policía Preventiva y del Departamento de Investigaciones Criminales. Luego de haber sido interrogada durante cuatro horas por la Fiscalía, pasó la noche tras las rejas.

El caso permanece en investigación. La legislación dominicana establece que de ser hallada culpable, Yailin enfrenta de tres a cinco años en la cárcel y pagar una multa.

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HBO lanza primer tráiler de la serie de Harry Potter

La plataforma HBO lanzó este miércoles el primer avance de la primera temporada de la serie de Harry Potter, que consistirá en ocho episodios y cuyo estreno está previsto para Navidad.

Bajo el icónico título Harry Potter and the Sorcerer's Stone (Harry Potter y la piedra filosofal), la esperada adaptación televisiva abraza con fidelidad el legado de la obra original, al retomar el nombre que dio inicio a la leyenda.

Protagonizada por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley, la serie comienza el día en el que el protagonista cumple 11 años, del mismo modo que inicia la película de 2001 de título homónimo.

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Mujer acusada de disparar a la casa de Rihanna se declara inocente

Ivanna Lisette Ortiz, de 35 años, acusada de haber propinado disparos a la mansión de Rihanna en Beverly Hills, se declaró inocente de los cargos, incluyendo el de intento de homicidio, este 25 de marzo en una declaración ante el Tribunal Superior de Los Ángeles.

Según informan medios locales, el defensor público de la mujer ya había presentado una declaración de no culpabilidad en su nombre ante el tribunal el 11 de marzo, pero fue retirada posteriormente para aplazar la lectura de cargos. A Ortiz se le acusa de un cargo de intento de asesinato, 10 cargos de delito grave de agresión con un arma de fuego semiautomática y tres cargos de delito grave de disparar contra una vivienda habitada o una caravana, reseña la revista People.

Se le impuso una fianza de 1.8 millones de dólares y podría enfrentar la cadena perpetua en caso de ser hallada culpable. En este sentido, el representante legal solicitó que se redujera la fianza a 70.000 dólares en función de su capacidad de pago, pero el juez rechazó la petición.

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