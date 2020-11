DiCaprio llega a los 46 años con una treintena de películas

En 1997, DiCaprio protagonizó junto a Kate Winslet la película de James Cameron, Titanic. En la historia, Leonardo le dio vida a un chico de 20 años de edad llamado Jack Dawson, quien gana dos entradas de tercera clase para abordar el RMS Titanic.

Aunque DiCaprio inicialmente se negó a interpretar al personaje, al final se animó a seguir el papel de Cameron, quien creía firmemente en el actor.

Catch Me If You Can

Catch Me If You Can fue el prime proyecto de Leonardo en 2002. Basada en hechos reales, DiCaprio interpretó a Frank Abagnale Jr., un joven que, antes de cumplir los 19 años, usó su encanto, confianza e identidades diferentes para hacer millones en la década de 1960 al utilizar cheques falsos.

El filme estuvo dirigido por Steven Spielberg y coprotagonizada por Tom Hanks y Christopher Walken.

Revolutionary Road

En 2008, Kate Winslet y DiCaprio se unieron una vez más para dar vida a un matrimonio fracasado en la década de 1950 gracias a la película Revolutionary Road, la cual estuvo dirigida por el entonces esposo de Kate, Sam Mendes.

Tanto Kate como Leonardo estuvieron escépticos para dicho proyecto, pero luego de leer el guión se dieron cuento que la trama era totalmente diferente a la del Titanic.

Inception

Dirigida y producida por Christopher Nolan, la película de ciencia ficción, Inception, estuvo basada en la experiencia del sueño lúcido e incubación del sueño en la que Leonardo DiCaprio interpretó, en 2010, al personaje de Dominick "Dom" Cobb, un extractor que entra en los sueños de otros para obtener información.

The Great Gatsby

The Great Gatsby fue una adaptación de la novela homónima de F. Scott Fitzgerald. En ella, Leonardo interpretó a Jay Gatsby, un millonario de la época de 1920 que vive en Nueva York.

La película de drama y romance se estrenó en 2013 y estuvo dirigida por Baz Luhrmann.

The Wolf of Wall Street

The Great Gatsby no fue el único proyecto cinematográfico que hizo Leonardo DiCaprio en el 2013. A este también se sumó The Wolf of Wall Street, una comedia dirigida por Martin Scorsese.

En la película, Leonardo dio vida a Jordan Belfort, un corredor de bolsa de Nueva York que fundó la compañía Stratton Oakmont cuando aún era un veinteañero, y que además vivía bajo un estilo de excesos y corrupción.

Este personaje hizo que en 2014 Leonardo DiCaprio ganara un Globo de Oro a Mejor actor de comedia.

The Revenant

En 2015, Leonardo DiCaprio protagonizó The Revenant, en la que interpretó a Hugh Glass bajo la dirección de Alejandro González Iñárritu.

Después de cuatro nominaciones, este protagónico finalmente lo hizo merecedor de su primer Oscar a Mejor actor en 2016. Además, ganó un Globo de Oro a Mejor actor dramático, el premio Bafta, el premio del Sindicato de Actores, entre otros.

Once Upon a Time in Hollywood

Once Upon a Time in Hollywood, una película de crimen, comedia, drama y misterio que fue escrita y dirigida por Quentin Tarantino en 2019.

La cinta fue protagonizada por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie, quienes interpretaron a grandes artistas de la época dorada de Hollywood a finales de la década de 1960. ​