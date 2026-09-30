miércoles 30  de  septiembre 2026
JUSTICIA

Dictaminan que mujer que atacó casa de Rihanna está en condiciones mentales para ser juzgada

La mujer, originaria de Florida, se ha declarado inocente de todos los cargos. Permanece detenida y la justicia le impuso una fianza de cerca de 1,9 millones de dólares

La cantante y actriz barbadense Rihanna llega a la Gala Met 2026, que celebra el Arte del Vestuario, en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el 4 de mayo de 2026.

La cantante y actriz barbadense Rihanna llega a la Gala Met 2026, que celebra el "Arte del Vestuario", en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el 4 de mayo de 2026.

AFP / Angela Weiss

LOS ÁNGELES.- La acusada de disparar contra la lujosa vivienda de la cantante Rihanna en Los Ángeles está en plenas facultades mentales para ser juzgada, dictaminó un juez este martes.

Ivanna Ortiz, de 36 años, enfrenta cargos por intento de asesinato contra la artista, y agresión con arma de fuego semiautomática.

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También está acusada de dos delitos por disparar contra una vivienda habitada y contra un vehículo, entre otros cargos relacionados con el incidente del 8 de marzo.

El proceso se había suspendido anteriormente tras surgir dudas sobre la capacidad mental de Ortiz, pero la jueza del Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, María Cavalluzzi, reanudó el martes el proceso penal, y ordenó la comparecencia de la acusada el miércoles.

Acusación

La fiscalía afirmó anteriormente que Rihanna, cuyo nombre real es Robyn Fenty, y su pareja Rakim Mayers, conocido como A$AP Rocky, se encontraban en una caravana Airstream aparcada en la finca de ambos en la lujosa zona de Beverly Crest cuando, supuestamente, Ortiz abrió fuego.

Rihanna declaró a la policía que oyó varios disparos que impactaban en la caravana y que, al correr las cortinas, vio agujeros de bala en el parabrisas, justo delante de donde ella se encontraba.

Según su relato, la cantante sacó de la cama a su pareja y le dijo que les estaban disparando mientras ambos se tiraron al suelo, antes de correr al interior de la propiedad para asegurarse de que sus tres hijos y el personal estuvieran a salvo.

La policía afirmó que en el ataque se produjeron 20 disparos que impactaron en la caravana, en una terraza y en la parte exterior de una pared de una de las habitaciones de sus hijos.

También se encontraron agujeros de bala en una propiedad vecina, según el Departamento de Policía de Los Ángeles.

El fiscal adjunto Alexander Bott declaró anteriormente ante un tribunal que el ataque, llevado a cabo con un rifle de asalto, puso "en peligro numerosas vidas" ya que varias personas se encontraban en el interior de la propiedad en ese momento.

Bott añadió que Ortiz, que portaba un rifle, munición y una peluca en su vehículo cuando fue detenida, se comportó de forma "extremadamente peligrosa" durante su captura.

Posible condena

La mujer, originaria de Florida, se ha declarado inocente de todos los cargos. Permanece detenida y la justicia le impuso una fianza de cerca de 1,9 millones de dólares.

La acusada se enfrenta a una condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional si es declarada culpable.

El medio de noticias del mundo del espectáculo TMZ informó de que Ortiz había sido internada en centros especializados contra su voluntad en el pasado.

FUENTE: Con información de AFP

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