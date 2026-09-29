Karol G lleva el universo de "Tropicoqueta" a Miami con un "pop-up" inspirado en "Viajando Por El Mundo"

Karol G asiste a la 68ª edición de los premios GRAMMY en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- Los fanáticos de Karol G tendrán una nueva oportunidad de adentrarse en el universo de Tropicoqueta, el más reciente álbum de la cantante colombiana, con una experiencia inmersiva que llegará a Miami coincidiendo con sus presentaciones en el Hard Rock Stadium, anunciaron a través de un comunicado.

El pop-up, inspirado en la canción Viajando Por El Mundo, recrea el espíritu viajero de la composición y convierte en una experiencia presencial algunos de los destinos mencionados en la letra. La propuesta invita a los seguidores de la artista a recorrer diferentes espacios temáticos, tomar fotografías y participar en distintas actividades relacionadas con la canción.

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La experiencia comenzará en un espacio comercial impulsado por Cash App, donde los visitantes podrán adquirir mercancía exclusiva, entre ella una camiseta de edición limitada creada especialmente para la ocasión.

Durante el recorrido, los fans también podrán obtener un sello personalizado por cada destino que completen, convirtiendo la visita en una especie de pasaporte dentro del universo de Viajando Por El Mundo.

El pop-up estará abierto en Miami el jueves 1ro de octubre y el viernes 2, fechas que coinciden con las presentaciones de Karol G en el Hard Rock Stadium como parte de su gira, Viajando Por El Mundo Tropitour

La experiencia, que ya tuvo paradas en Los Ángeles, El Paso y Nueva York, también llegará a Dallas, donde concluirá el recorrido el próximo mes en coincidencia con los conciertos de la artista en esa ciudad.

Además de la mercancía exclusiva, los asistentes podrán disfrutar de espacios diseñados para fotografías y experiencias inspiradas en “Viajando Por El Mundo”, así como de otros beneficios especiales.

La iniciativa busca extender la experiencia de Tropicoqueta más allá de la música y permitir que los seguidores de Karol G se sumerjan físicamente en uno de los universos creados alrededor de su más reciente producción discográfica, señala el comunicado.

Con esta parada en Miami, el universo de Tropicoqueta se suma a la agenda de actividades que acompañan la llegada de Karol G a la ciudad, una experiencia que combina música, moda, entretenimiento y cultura pop.