Realizan autopsia a hijo de Aylín Mujica antes de enviar sus restos a EEUU

MIAMI.- A un mes de la muerte de Mauro Menéndez, hijo de la actriz Aylín Mujica y el músico Osamu Menéndez , la periodista Mandy Fridmann informó que los restos del Dj aún no han sido repatriados a Estados Unidos debido a que se realiza la autopsia.

"La situación es que sí, finalmente le tuvieron que hacer la autopsia", comentó al programa de Javier Ceriani en YouTube, el 12 de agosto.

Fridmann señaló que en Barbados, isla en la que se encontraba Mauro al momento del deceso, los protocolos son más lentos, pero que ya está todo programado para que una vez que culminen la autopsia, los restos del artista sean enviados en un avión diplomático a Estados Unidos.

"Allá (en Barbados) todo es muy lento. Si bien ya todo está preparado, el gobierno de Estados Unidos puso un avión diplomático para trasladar lo que son sus cenizas, están esperando los resultados de la autopsia para que finalmente después de saber la autopsia se creme y pueda ser trasladado a Estados Unidos", detalló.

La información compartida por la comunicadora coincide con lo antes expuesto por Mujica, quien ya había informado en una entrevista que las cenizas de Mauro serían enviados en una valija diplomática a Estados Unidos.

En medio del dilatado proceso, la actriz regresó a Colombia para atender responsabilidades profesionales.

Muerte de Mauro Menéndez

Aylín Mujica confirmó en una entrevista con Verónica Bastos que durante su estancia en Miami con sus abuelos, el joven había presentado un catarro. Aunque le insistieron en que fuera al médico, este hizo caso omiso al consejo y continuó con sus planes de viaje a Barbados por trabajo.

En la isla, le confirmó a su madre que el malestar se había acrecentado y le habían diagnosticado neumonía.

Pese a las indicaciones médicas, aparentemente Mauro no guardó el reposo sugerido.

"Fue durante un juego de fútbol a la orilla del mar que empezó a convulsionarse. Para cuando llegó la ambulancia, ya le hacía falta oxígeno en el cerebro y en el transcurso sufrió dos infartos mientras estaba inconsciente. Aunque lograron reanimarlo hasta en siete ocasiones, el DJ tuvo un infarto más y su cuerpo ya no resistió", reseñó ¡HOLA!.