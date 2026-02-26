jueves 26  de  febrero 2026
Prada celebra arte de las capas en Semana de la Moda de Milán

La colección, que celebraba la superposición de capas, de los codiseñadores Miuccia Prada y Raf Simons, estuvo llena de curiosas sorpresas

Esta fotografía muestra un logotipo en la fachada de una tienda de la marca de moda de lujo italiana Prada en la Rue Montaigne de París el 16 de abril de 2025.

AFP/Sébastien Dupuy

MILÁN.- El jueves, en la Semana de la Moda de Milán, el desfile de Prada se inauguró con acogedores suéteres de punto y bufandas multicolores, que luego, a medida que avanzaba la pasarela, se desgarraban, dejando al descubierto su aspecto desgastado.

Mark Zuckerberg y su esposa, Priscilla Chan, fueron invitados famosos en la primera fila del desfile femenino Otoño/Invierno 2026-2027, pero la mayor parte de los gritos de la multitud femenina en el exterior se reservaron para el actor tailandés Pond Naravit Lertratkosum y la sensación coreana del K-pop, Wooyoung, quienes lucieron Prada, por supuesto.

La colección, que celebraba la superposición de capas, de los codiseñadores Miuccia Prada y Raf Simons, estuvo llena de curiosas sorpresas, desde adornos de piel sintética que recorrían el pecho como lazos táctiles hasta forros brillantes que asomaban entre las aberturas de las prendas.

En las notas del desfile, los diseñadores describieron "mutaciones internas, visibles desde el exterior", ya que las telas parecían haber sido desgastadas o desgastadas a propósito, revelando misterios ocultos bajo ellas.

"Creo que nos gusta mucho la idea de que se combinen muchas cosas que no necesariamente ofrecen lo que se espera", dijo Simons entre bastidores después del desfile, mientras la modelo Bella Hadid besaba con entusiasmo la mano de Prada.

Hadid fue una de las 15 modelos que participaron en el desfile con 60 conjuntos, que en cada ocasión se descomponían para revelar nuevos looks posibles mediante la superposición de capas.

Puños rosas exagerados adornaban camisas que se usaban bajo suéteres o chaquetas, y un vestido de satén rosa parecía literalmente rasgado en el corpiño, dejando al descubierto un top negro brillante tipo corsé. Retazos de tela con estampados animales se incorporaron a un vestido de seda negro, mientras que suéteres voluminosos se pusieron dentro de faldas transparentes.

El interior de la Fondazione Prada enfatizó la temática interior-exterior, con paredes rosas y blancas adornadas con elegantes boiseries y chimeneas de mármol, pero también dejando al descubierto la construcción de ladrillo que se encontraba debajo.

Al igual que en el desfile masculino de la marca en enero, una capa corta impermeable amarilla decoraba un abrigo, mientras que una chaqueta beige revelaba lentejuelas bronce bajo un cuello vuelto.

Armani se encuentra con Peaky Blinders

En Emporio Armani, los diseñadores Silvana Armani y Leo Dell'Orco miraron al pasado para su desfile de mujer/hombre, presentando una buena dosis de "greige", la mezcla de beige y gris tan apreciada por su fundador, Giorgio Armani.

Gorras de repartidor de periódicos, chalecos abotonados y un predominio de sutiles cuadros escoceses evocaban a Peaky Blinders, mientras que las cadenas de reloj de bolsillo consolidaban la atmósfera de los años 20.

Pero la colección también incluyó blusas brillantes en tonos aguacate y malva sobre pantalones cortos vaporosos, vestidos largos sin mangas de punto con nudos y flecos dramáticos en el bajo, o vaqueros y camisas vaqueras con lentejuelas que adornaban una pierna o un hombro.

Para cerrar el desfile, una serie de modelos lucieron camisas blancas de hombre, impecables y amplias, combinadas por fuera con leggings negros ajustados y tacones de aguja: un look de esmoquin renovado que evocaba el final de una noche desenfrenada.

FUENTE: AFP

