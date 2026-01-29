Diseñador Phan Huy representa a Vietnam en Semana de la Alta Costura de París

PARÍS.- El estilista Phan Huy mira con satisfacción su emocionante y, a veces estresante, trayectoria que lo ha llevado a convertirse en el diseñador más joven y el primero de Vietnam en presentar una colección en el calendario oficial de la Semana de la Alta Costura de París.

El modisto presentó este jueves, en el último día de esta edición, su nueva colección primavera-verano 2026, inspirada en la antigua dinastía real Nguyen de Vietnam, con vestidos de muselina y tul ligeros, con adornos florales y pedrería.

La preparación del desfile fue de infarto porque, a principios de semana, las prendas todavía no habían llegado a Francia, tras quedar bloqueadas en la aduana.

"Estaba muy nervioso", dijo a AFP el martes este discreto creador de 27 años, apenas unas horas después de que por fin llegaran sus vestidos, hechos a mano como exige el protocolo de la alta costura, lo que le permitió comenzar las pruebas con las modelos.

"Tuvimos un problema con la documentación", explicó por su parte el cofundador y director ejecutivo de la marca, Steven Doan, de 40 años.

Estos retrasos complicaron todo el proceso, ya de por sí colosal para estos dos emprendedores, que se vieron catapultados a la Semana de la Alta Costura de París, a la que algunos diseñadores aspiran a poder participar durante toda su vida.

Crearon la firma hace menos de tres años y ahora se encuentran compartiendo programa con gigantes como Chanel, Dior o Armani, que disponen de presupuestos gigantescos.

Phan y Doan cuentan con recursos más limitados y se preparaban para presentar sus diseños de este jueves en un pequeño apartamento, en un sótano, en el oeste de París.

"Un sueño"

"La primera colección se agotó por completo y a partir de ahí reinvertimos. Hemos tenido suerte de tener muchos pedidos de clientes de todo el mundo, no sólo de Vietnam", explicó Doan.

Los orígenes de la marca se remontan a la colección final de Phan en la Universidad de Ciudad Ho Chi Minh, que se volvió viral y atrajo la atención de vietnamitas famosas, como las cantantes My Tam y Ho Ngoc Ha.

"Fue un sueño porque yo era un joven estudiante", dijo Phan.

Doan, exmodelo y estilista vietnamita en Londres, se puso en contacto con él para proponerle trabajar juntos.

"Me impresionó mucho el talento de Huy. En Vietnam hay un nivel de diseño que es muy homogéneo y, cuando ves una colección distinta, realmente destaca", señaló Doan.

Aunque creció en la ciudad costera de Nha Trang, Phan es originario de un pueblo en la provincia central de Quang Tri.

Según él, su interés por la moda surgió en la tienda de cortinas de sus padres, donde siempre había mucho material. Solía transformar parte de las telas en vestidos para muñecas.

"Cuando tenía seis años, ya me interesaba la moda y la ropa. Siempre fue muy exigente con mis propios conjuntos", explicó.

"Hacer moda"

En el selecto club de la alta costura, de la que sólo un puñado de marcas forman parte y cuyas piezas están destinadas a las galas y las alfombras rojas, Phan Huy forma parte de los "invitados" por la Federación de la Alta Costura y Moda (FHCM) francesa, al mismo nivel que otros diseñadores, como Rami Al Ali, de Siria, Imane Ayissi, de Camerún y Robert Wun, nacido en Hong Kong.

"Me siento muy feliz y orgulloso porque puedo representar y llevar la cultura y la creatividad de Vietnam al mundo", dijo Phan.

"Queremos demostrar que también podemos hacer moda", abundó Doan por su parte, recordando que su país de origen es conocido como un centro manufacturero global que produce ropa de marcas occidentales para todo el mundo.

