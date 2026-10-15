jueves 15  de  octubre 2026
MODA

Diseñador Seán McGirr abandona la casa de moda Alexander McQueen

En un comunicado del grupo francés Kering, propietario de la marca, se agradeció a McGirr "su contribución y su compromiso"

El diseñador de moda Seán McGirr.

El diseñador de moda Seán McGirr.

Captura de pantalla/Instagram/@sean.mcgirr

PARÍS.- Alexander McQueen anunció este jueves que se separa del que ha sido su director creativo desde 2023, el diseñador irlandés Seán McGirr, que mostró una "profunda gratitud" a la marca de moda y dijo que se felicita ahora de abrir "un nuevo capítulo" de su trayectoria.

En un comunicado del grupo francés de lujo Kering, propietario de Alexander McQueen, su consejero delegado, Luca de Meo, agradeció a McGirr "su contribución y su compromiso" con la casa para la que dijo que la ambición es darle "una dirección audaz, apoyándonos en su herencia única".

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Un legado, que, según De Meo, se caracteriza por "una sastrería excepcional, una creatividad sin concesiones y un espíritu rebelde con el fin de reafirmar su lugar entre las voces más innovadoras y culturalmente relevantes del mundo del lujo".

Kering, que avanzó que anunciará "próximamente" quién será el nuevo director creativo de Alexander McQueen, rindió homenaje a McGirr subrayando que "ha escrito un nuevo capítulo en la historia creativa de la casa, al aportar una visión singular, profundamente fiel al espíritu y a la herencia de su fundador".

A ese respecto, el que ha sido el responsable de las colecciones desde 2023 dijo que su visión para Alexander McQueen se asentaba en "el diálogo entre una belleza bruta, visceral y humana, y la precisión y el rigor en el corazón de la marca".

"Estoy -añadió- extremadamente orgulloso de la energía creativa que hemos cultivado colectivamente anclando nuestra creatividad en la cultura contemporánea y viéndola encontrar eco con personalidades entre las más audaces y expresivas del universo del arte, de la música, del cine y de otras disciplinas".

FUENTE: Con información de EFE

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