Premios ACE 2026 celebra el legado cultural de Tania Martí

MIAMI.- Los Premios ACE, organizados por la Asociación de Cronistas de Espectáculos Internacional (ACE Miami), reconoce la destacada trayectoria de la productora, promotora, cantante y actriz cubanoamericana Tania Martí . El galardón le será entregado el jueves 22 de octubre, durante una ceremonia de premiación en el Teatro Tower.

Dicho premio destaca y celebra a aquellas figuras cuya gestión cultural tiene como objetivo el rescate, difusión y preservación de las artes escénicas e hispanoamericanas en el sur de la Florida.

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ACE Miami ha expuesto que este año Tania Martí ha sido seleccionada entre los homenajeados por el esfuerzo que ha puesto por mantener vivo el acervo cultural cubano e hispanoamericano en el exilio mediante el teatro, la zarzuela, la poesía y la música clásica.

Igualmente, a través de Martí Productions, fundada en 2007, Tania ha ayudado a proyectar al talento emergente locales e internacionales, así como también impulsar montajes de gran valor artístico en Miami.

Una vida dedicada al arte

La distinción llega para homenajear una trayectoria de más de cinco décadas dedicadas a las artes escénicas.

Nacida en San Antonio de las Vegas, Cuba, bajo el nombre de Tania Flora Díaz Pérez-Fresno, la artista adoptó el apellido artístico "Martí" luego de que una casa disquera así la bautizara artísticamente tras firmar su primer contrato y representar a Cuba en el exilio, en un festival de la canción en Nueva York en 1971.

Dio sus primeros pasos a temprana edad en programas de aficionado y certámenes musicales en la isla, antes de salir al exilio en 1968 hacia España y posteriormente radicarse en Estados Unidos.

A lo largo de su carrera, Martí ha brillado en diversos escenarios interpretando zarzuelas emblemáticas como Cecilia Valdés, recitales poéticos y obras teatrales. Desde la creación de Martí Productions, ha producido y dirigido numerosos espectáculos que revitalizan el teatro hispano, abriendo espacio tanto a artistas consagrados como a nuevos talentos del sur de la Florida.

Este tributo por parte de la ACE reafirma la importancia de Tania Martí como un pilar fundamental en la historia del entretenimiento y la cultura hispana en Estados Unidos.

Tras darse a conocer el reconocimiento, Tania Martí expresó en redes su agradecimiento a la Asociación por tomar su experiencia en cuenta.