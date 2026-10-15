Premios ACE 2026 celebra el legado cultural de Tania Martí

MIAMI.- Los Premios ACE, organizados por la Asociación de Cronistas de Espectáculos Internacional (ACE Miami), reconoce la destacada trayectoria de la productora, promotora, cantante y actriz cubanoamericana Tania Martí. El galardón le será entregado el jueves 22 de octubre, durante una ceremonia de premiación en el Teatro Tower.
Dicho premio destaca y celebra a aquellas figuras cuya gestión cultural tiene como objetivo el rescate, difusión y preservación de las artes escénicas e hispanoamericanas en el sur de la Florida.
ACE Miami ha expuesto que este año Tania Martí ha sido seleccionada entre los homenajeados por el esfuerzo que ha puesto por mantener vivo el acervo cultural cubano e hispanoamericano en el exilio mediante el teatro, la zarzuela, la poesía y la música clásica.
Igualmente, a través de Martí Productions, fundada en 2007, Tania ha ayudado a proyectar al talento emergente locales e internacionales, así como también impulsar montajes de gran valor artístico en Miami.
Una vida dedicada al arte
La distinción llega para homenajear una trayectoria de más de cinco décadas dedicadas a las artes escénicas.
Nacida en San Antonio de las Vegas, Cuba, bajo el nombre de Tania Flora Díaz Pérez-Fresno, la artista adoptó el apellido artístico "Martí" luego de que una casa disquera así la bautizara artísticamente tras firmar su primer contrato y representar a Cuba en el exilio, en un festival de la canción en Nueva York en 1971.
Dio sus primeros pasos a temprana edad en programas de aficionado y certámenes musicales en la isla, antes de salir al exilio en 1968 hacia España y posteriormente radicarse en Estados Unidos.
A lo largo de su carrera, Martí ha brillado en diversos escenarios interpretando zarzuelas emblemáticas como Cecilia Valdés, recitales poéticos y obras teatrales. Desde la creación de Martí Productions, ha producido y dirigido numerosos espectáculos que revitalizan el teatro hispano, abriendo espacio tanto a artistas consagrados como a nuevos talentos del sur de la Florida.
Este tributo por parte de la ACE reafirma la importancia de Tania Martí como un pilar fundamental en la historia del entretenimiento y la cultura hispana en Estados Unidos.
Tras darse a conocer el reconocimiento, Tania Martí expresó en redes su agradecimiento a la Asociación por tomar su experiencia en cuenta.