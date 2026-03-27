Disney anuncia que rodará nueva versión de "Enredados" en España

Se desconoce si el remake, basado en el cuento infantil de los hermanos Grimm, guardará relación con Enredados, la película de animación de Disney.

ALICANTE.- La multinacional audiovisual Disney rodará en la región valenciana (este español) la próxima superproducción cinematográfica Enredados, adaptación de una película anterior de dibujos animados de igual nombre (2010).

El presidente regional, Juan Francisco Pérez Llorca, anunció este viernes que unos momentos antes se había cerrado "una nueva inversión importante", en alusión a la nueva versión, que se filmará en los platós de Ciudad de la Luz de Alicante, entre otros lugares.

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La historia se basa en un popular cuento de los hermanos Grimm protagonizado por Rapunzel, una princesa de melena rubia que da nombre al relato y que está encerrada en una torre por una bruja.

La versión animada fue dirigida por Nathan Greno y Byron Howard, con música de Alan Menken.

FUENTE: EFE