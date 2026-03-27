viernes 27  de  marzo 2026
CELEBRIDADES

Rosalía reaparece tras suspender concierto en Milán por intoxicación alimentaria

La revista ¡HOLA! reseñó que la artista se mostraba aún convaleciente pues parecía débil, mientras que su rostro delataba su cansancio

La cantante española Rosalía actúa durante la 24ª ceremonia anual de los Latin Grammy en el Centro de Conferencias y Exposiciones (FIBES) de Sevilla el 16 de noviembre de 2023.&nbsp;

La cantante española Rosalía actúa durante la 24ª ceremonia anual de los Latin Grammy en el Centro de Conferencias y Exposiciones (FIBES) de Sevilla el 16 de noviembre de 2023. 

AFP/ Cristina Quicler
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Rosalía ha reaparecido nuevamente en Milán. La cantante ha sido vista caminando por las calles de la ciudad italiana junto a la modelo Loli Bahía, con quien se presume mantiene un romance. La aparición de la catalana surge horas después de cancelar su concierto por una intoxicación alimentaria.

En las fotografías que fueron difundidas en internet se observa a la intérprete caminando con gesto serio, llevando unos lentes de sol y una bufanda de color rosa que cubre su cabeza.

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La revista ¡HOLA! reseñó que la artista se mostraba aún convaleciente pues parecía débil, mientras que su rostro delataba su cansancio.

Mejoría

La noche del 25 de marzo, Rosalía, ya en tarima, comenzó a manifestar malestares a causa de una intoxicación. Pese a un esfuerzo que hizo por continuar el show, paró el concierto y se retiró.

"He tenido una intoxicación alimentaria bastante grave y he tratado de seguir adelante hasta el final, pero me siento extremadamente mal. He estado vomitando detrás del escenario. Estoy muy enferma y con mucho dolor", dijo a los asistentes del Unipol Forum de la ciudad italiana.

"Lo siento, lo siento muchísimo. Os quiero mucho. Volveré cuando esté en mejores condiciones", dijo entre lágrimas antes de salir del escenario.

Posteriormente, difundió una imagen en la que se veía sobre una camilla siendo atendida.

"Me siento mejor. Muchas gracias por todo el amor y comprensión de todos los que estuvisteis allí GRACIAS MILÁN", escribió.

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