viernes 27  de  marzo 2026
LA BOLSA

Wall Street se mantiene a la baja ante la situación en Medio Oriente

El índice Dow Jones cedía un 0,99%, el Nasdaq retrocedía un 1,26% y el índice ampliado S&P 500 perdía un 0,92%

Agentes de la Bolsa de Nueva York durante una sesión de trabajo.

Agentes de la Bolsa de Nueva York durante una sesión de trabajo.

ANGELA WEIS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street abrió a la baja el viernes, escéptica ante las declaraciones de Donald Trump sobre la guerra en Oriente Medio y aún preocupada por el alza de los precios del petróleo.

El índice Dow Jones cedía un 0,99%, el Nasdaq retrocedía un 1,26% y el índice ampliado S&P 500 perdía un 0,92%.

Lee además
Helicóptero de guerra de la fuerza aérea de Estados Unidos.
NEGOCIACIONES

A pedido del régimen iraní, Trump aplaza ultimátum
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, ha dejado clara su postura sobre la participación de atletas transgénero en categorías femeninas.
EEUU

Tesoro anuncia que firma de Trump aparecerá en billetes de dólar por el 250 aniversario de EEUU

"Se instala un cierto cansancio en el mercado", observó Steve Sosnick, de Interactive Brokers, ante la ausencia de avances concretos para terminar la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El presidente Donald Trump volvió a aplazar el jueves el ultimátum que dio a Teherán, esta vez por diez días.

Desde el sábado, el jefe de la Casa Blanca advirtió a Irán con atacar sus instalaciones energéticas, a menos que el régimen iraní levante su bloqueo del Estrecho de Ormuz.

"Trump ha intentado estos últimos días en mejorar el clima con sus declaraciones", recuerda Steve Sosnick, "pero en un momento dado, el mercado quiere hechos, no solo palabras".

"Los operadores del mercado tienen muchas dudas sobre el anuncio de que un alto el fuego está cerca, abundó Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Wall Street también está inquieta por el ascenso de los precios del petróleo, con el West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense del crudo, acercándose de nuevo al umbral psicológico de los 100 dólares por barril.

FUENTE: Con información con AFP.

Temas
Te puede interesar

Trump ordena pagar a agentes de seguridad ante emergencia nacional en aeropuertos y culpa a demócratas

Bonos a ejecutivos financieros de Wall Street alcanzan récord

Wall Street cierra en positivo por caída de precios del petróleo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Los oficiales de seguridad de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) controlan a los pasajeros en el Punto de Control de Seguridad Norte en el Aeropuerto Nacional Reagan de Washington en Arlington, Virginia, Estados Unidos, el 17 de marzo de 2026.
SEGURIDAD

Trump ordena pagar a agentes de seguridad ante emergencia nacional en aeropuertos y culpa a demócratas

Byron Donalds.
POLÍTICA

Donalds reflexiona preocupado frente al impacto de sorpresivas derrotas republicanas en Florida

El canciller Serguéi Lavrov vinculó el conflicto con Irán con la falta de respeto del derecho internacional, algo de lo que precisamente muchos países acusan a Rusia por su brutal campaña militar en Ucrania. 
Guerra

Rusia admite entregar armas a Irán, pero niega pasar información de inteligencia contra objetivos de EEUU

Tercera carta a Marco Rubio: meta mano, Marco
Opinión

Tercera carta a Marco Rubio: meta mano, Marco

Se incrementan las tasas hipotecarias en EEUU afectando el mercado inmobiliario.
MERCADO INMOBILIARIO

Suben tasas hipotecarias en EEUU: impacto en Miami 2026

Te puede interesar

El secretario de estado Marco Rubio dialoga con el ministro de relaciones exteriores de Francia, Minister Jean-Noel Barrot.
DECLARACIONES

Rubio acusa a Zelenski de mentir sobre exigencias de EEUU en Ucrania

Por Leonardo Morales
Se incrementan las tasas hipotecarias en EEUU afectando el mercado inmobiliario.
MERCADO INMOBILIARIO

Suben tasas hipotecarias en EEUU: impacto en Miami 2026

Ultra Music Festival en Miami
ESTE FIN DE SEMANA

Miami activa desvíos y fuertes medidas de seguridad por festival de música electrónica Ultra 2026

Agentes de la Bolsa de Nueva York durante una sesión de trabajo.
LA BOLSA

Wall Street se mantiene a la baja ante la situación en Medio Oriente

Cilia Flores, junto a Nicolás Maduro (C) y al hijo de este Nicolás Maduro Guerra, en un mitin de campaña en Puerto Ordaz, estado Bolívar, Venezuela, el 6 de abril de 2013. 
INFORME

Esposa de Maduro levantó en años del chavismo red para amasar poder y fortuna en Venezuela, según informe