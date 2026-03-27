Wall Street se mantiene a la baja ante la situación en Medio Oriente

Agentes de la Bolsa de Nueva York durante una sesión de trabajo.

Wall Street abrió a la baja el viernes, escéptica ante las declaraciones de Donald Trump sobre la guerra en Oriente Medio y aún preocupada por el alza de los precios del petróleo.

El índice Dow Jones cedía un 0,99%, el Nasdaq retrocedía un 1,26% y el índice ampliado S&P 500 perdía un 0,92%.

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"Se instala un cierto cansancio en el mercado", observó Steve Sosnick, de Interactive Brokers, ante la ausencia de avances concretos para terminar la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El presidente Donald Trump volvió a aplazar el jueves el ultimátum que dio a Teherán, esta vez por diez días.

Desde el sábado, el jefe de la Casa Blanca advirtió a Irán con atacar sus instalaciones energéticas, a menos que el régimen iraní levante su bloqueo del Estrecho de Ormuz.

"Trump ha intentado estos últimos días en mejorar el clima con sus declaraciones", recuerda Steve Sosnick, "pero en un momento dado, el mercado quiere hechos, no solo palabras".

"Los operadores del mercado tienen muchas dudas sobre el anuncio de que un alto el fuego está cerca, abundó Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Wall Street también está inquieta por el ascenso de los precios del petróleo, con el West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense del crudo, acercándose de nuevo al umbral psicológico de los 100 dólares por barril.

FUENTE: Con información con AFP.