Meghan Markle y el príncipe Harry celebra veredicto contra YouTube y Meta

El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle reaccionan mientras asisten a un espectáculo durante una visita al Centro Nacional de las Artes en Bogotá el 15 de agosto de 2024.

MIAMI.- El príncipe Harry y Meghan Markle han celebrado el veredicto judicial contra Meta y YouTube, plataformas que fueron acusadas de ser responsables de negligencia en un caso histórico sobre la adicción a las redes sociales.

Tras hacerse público el veredicto, los duques de Sussex se pronunciaron al respecto, reflexionando sobre cómo la decisión pone en evidencia el daño que las redes infunden en los jóvenes y niños, alegando que esto es un llamado de atención para todas las familias.

"Este veredicto es un ajuste de cuentas", compartió el vocero de la pareja a PEOPLE.

"Durante demasiado tiempo, las familias han pagado las consecuencias de plataformas creadas sin tener en cuenta a los niños a los que llegan. Nos solidarizamos con todos los padres y jóvenes que se negaron a ser silenciados. Hoy, la verdad ha salido a la luz y se ha sentado un precedente".

Igualmente, el hijo del rey Carlos III y su esposa compartieron en su sitio web oficial un comunicado más amplio sobre la decisión.

"El veredicto de hoy en Los Ángeles y el fallo de ayer en Nuevo México son victorias históricas para las familias, los defensores y los jóvenes de todo el mundo. La justicia ha alcanzado a las grandes empresas tecnológicas".

“El problema no radica en la crianza de los hijos, sino en el diseño del producto”, aseveraron al tiempo que insistieron que las plataformas no están diseñadas para proteger a los más jóvenes.

Caso

Una joven demandó a Meta y a YouTube alegando que dichas redes le afectaron su bienestar en la infancia y la adolescencia y acusándolas de estar diseñadas para ser adictivas.

El jurado dio la razón a la demandante, determinando que las acciones de las empresas contribuyeron significativamente al daño.

Ahora, las plataformas deberán pagar a la víctima 3 millones de dólares en concepto de daños compensatorios, de los cuales Meta abonará el 70%. "El jurado también determinó que Meta y Google debían pagar daños punitivos por dolo o fraude, cuyo monto aún está por determinar", reseñó People.