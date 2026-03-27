viernes 27  de  marzo 2026
PLATAFORMAS

Conoce los productos que puedes adquirir en las Grandes Rebajas de Primavera

Amazon busca ayudar a sus consumidores en la transición de temporada, ofreciendo oportunidades estratégicas en las categorías más demandadas

Grandes Rebajas de Primavera de Amazon.

Grandes Rebajas de Primavera de Amazon.

Captura de pantalla/Página Web/www.amazon.com
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- ¡Las Grandes Rebajas de Primavera de Amazon ya están en marcha! Hasta el 31 de marzo podrás disfrutar de una temporada de descuentos para renovar desde tu guardarropa hasta elementos importantes del hogar.

Con estos descuentos, Amazon busca ayudar a sus consumidores en la transición de temporada, ofreciendo oportunidades estratégicas en las categorías más demandadas del momento.

Lee además
El Haragán y Compañía - Juan el Descuartizador ft. Kabrönes video
MÚSICA

Banda El Haragán y Cía lanza nueva versión de "Juan el Descuartizador" con José Andrëa
Se desconoce si el remake, basado en el cuento infantil de los hermanos Grimm, guardará relación con Enredados, la película de animación de Disney. 
PELÍCULA

Disney anuncia que rodará nueva versión de "Enredados" en España

Ofertas

Durante estos días, podrás encontrar rebajas significativas en los departamentos de:

Tecnología y Electrónica: Desde dispositivos de última generación hasta gadgets indispensables.

Hogar Inteligente: Descuentos en equipos para automatizar y modernizar los espacios de convivencia.

Moda y Belleza: Tendencias frescas para actualizar el guardarropa y rutinas de cuidado personal.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Amazon (@amazon)

Como es habitual, los miembros Prime contarán con una ventaja competitiva, accediendo a promociones exclusivas diseñadas para maximizar el ahorro. Ya sea para equipar el hogar con lo último en domótica o para renovar los básicos de temporada, esta jornada de siete días se perfila como la cita obligada para el consumo inteligente antes de la llegada del verano.

Si quieres conocer todos los productos en oferta, puedes ingresar aquí.

Temas
Te puede interesar

Rosalía reaparece tras suspender concierto en Milán por intoxicación alimentaria

Meghan Markle y el príncipe Harry celebra veredicto contra YouTube y Meta

Película mexicana "Chicas tristes" aborda amistad femenina ante la violencia sexual

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Byron Donalds.
POLÍTICA

Donalds reflexiona preocupado frente al impacto de sorpresivas derrotas republicanas en Florida

Los oficiales de seguridad de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) controlan a los pasajeros en el Punto de Control de Seguridad Norte en el Aeropuerto Nacional Reagan de Washington en Arlington, Virginia, Estados Unidos, el 17 de marzo de 2026.
SEGURIDAD

Trump ordena pagar a agentes de seguridad ante emergencia nacional en aeropuertos y culpa a demócratas

Se incrementan las tasas hipotecarias en EEUU afectando el mercado inmobiliario.
MERCADO INMOBILIARIO

Suben tasas hipotecarias en EEUU: impacto en Miami 2026

Tercera carta a Marco Rubio: meta mano, Marco
Opinión

Tercera carta a Marco Rubio: meta mano, Marco

Cilia Flores, junto a Nicolás Maduro (C) y al hijo de este Nicolás Maduro Guerra, en un mitin de campaña en Puerto Ordaz, estado Bolívar, Venezuela, el 6 de abril de 2013. 
INFORME

Esposa de Maduro levantó en años del chavismo red para amasar poder y fortuna en Venezuela, según informe

Te puede interesar

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, observa mientras habla con la prensa tras una reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del G7 con países socios antes de su partida en el aeropuerto de Bourget en Le Bourget, cerca de París, el 27 de marzo de 2026.
Política

Marco Rubio: "Ahora" puede ser el momento para un cambio de sistema político en Cuba

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
 Fotografía que muestra precios en una estación de gasolina este martes, en Nueva York, Estados Unidos.
Medida

Trump pide al Congreso "aprobar para todo el año" el aumento del etanol en la gasolina por la guerra

Oficial de la TSA verificando los documentos de identidad de los pasajeros en un punto de control de seguridad en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en Arlington, Virginia.
Seguridad

Congreso de EEUU sigue sin lograr acuerdo para poner fin a caos en aeropuertos y financiar a ICE y CBP

Se incrementan las tasas hipotecarias en EEUU afectando el mercado inmobiliario.
MERCADO INMOBILIARIO

Suben tasas hipotecarias en EEUU: impacto en Miami 2026

Ultra Music Festival en Miami
ESTE FIN DE SEMANA

Miami activa desvíos y fuertes medidas de seguridad por festival de música electrónica Ultra 2026