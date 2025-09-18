Disney confirma "Camp Rock 3" con los Jonas Brothers de regreso

MIAMI.- Disney acaba de dar luz verde a una de las noticias más esperadas por los fans de la música y la televisión juvenil: Camp Rock está de regreso. La compañía confirmó oficialmente la tercera entrega de la exitosa franquicia que marcó a toda una generación, y lo hará con los Jonas Brothers de vuelta en sus icónicos personajes.

La película se estrenará en Disney+ y Disney Channel, aunque aún no se ha revelado la fecha exacta de lanzamiento. La producción ya está en marcha en Vancouver, Canadá, y promete una historia fresca que conectará con las nuevas audiencias sin perder la esencia de la saga original.

En esta ocasión, la trama seguirá a Connect 3, la banda integrada por los hermanos Jason, Shane y Nate Gray (interpretados nuevamente por Kevin, Joe y Nick Jonas), quienes pierden a su acto de apertura para una gira de reencuentro. Para resolverlo, regresan al Camp Rock en busca de nuevos talentos entre los campistas que se convertirán en parte de su equipo musical.

Detalles

Aunque Demi Lovato no volverá como Mitchie Torres, su participación sigue siendo clave: la artista forma parte del proyecto como productora ejecutiva, aportando desde detrás de cámaras. En cambio, sí regresa María Canals-Barrera en el papel de Connie Torres, la madre de Mitchie, lo que supone un guiño directo a la nostalgia de los seguidores.

El nuevo elenco incluye a jóvenes promesas como Liamani Segura (Sage), Malachi Barton (Fletch), Lumi Pollack (Rosie), Hudson Stone (Desi), Casey Trotter (Cliff), Brooklynn Pitts (Callie) y Ava Jean (Madison). Además, la actriz y comediante Sherry Cola interpretará a Lark, un personaje que aportará humor y frescura a la historia.

En cuanto al equipo creativo, Disney ha apostado por nombres de peso: la dirección estará a cargo de Veronica Rodriguez, mientras que el guion corre por cuenta de Eydie Faye. La coreografía, pieza fundamental en una película musical de este tipo, será responsabilidad de Jamal Sims, reconocido por su trabajo en grandes producciones.

Camp Rock

El fenómeno Camp Rock debutó en 2008 con una película para televisión que catapultó a la fama mundial tanto a los Jonas Brothers como a Demi Lovato. Su secuela, Camp Rock 2: The Final Jam, llegó en 2010 y consolidó a la franquicia como un clásico juvenil de Disney Channel. Quince años después, el regreso de la saga no solo despierta nostalgia, sino que también abre la puerta a una nueva generación de fanáticos que conocerán el universo musical de Camp Rock.

Aunque aún falta por conocer la fecha de estreno, los fanáticos ya celebran la noticia en redes sociales, donde el anuncio se volvió tendencia. Todo apunta a que Camp Rock 3 no será solo un viaje al pasado, sino también una apuesta renovada de Disney para seguir conectando con el público adolescente y familiar.