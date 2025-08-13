Johnny Depp pone condición a Disney para volver como Jack Sparrow

El actor estadounidense Johnny Depp posa durante una sesión fotográfica para la película "Jeanne Du Barry" durante la 76ª edición del Festival de Cine de Cannes en Cannes, sur de Francia, el 17 de mayo de 2023.

MIAMI.- La posibilidad de ver nuevamente a Johnny Depp en la piel del icónico capitán Jack Sparrow está más cerca de lo que muchos fanáticos creían. Sin embargo, el actor puso sobre la mesa una condición clave para aceptar regresar a la saga Piratas del Caribe, que el guion de la sexta película cumpla con sus expectativas artísticas.

En una entrevista con Entertainment Weekly, el productor Jerry Bruckheimer, responsable de todas las películas de la franquicia, asegura que ha conversado recientemente con Depp sobre su posible regreso. Según relata: “Si le gusta cómo está escrito el papel, creo que lo haría.”

La afirmación es significativa porque, durante el mediático juicio por difamación contra Amber Heard en 2022, el actor afirmó que no volvería a trabajar con Disney, incluso si le ofrecían 300 millones de dólares. Ahora, tres años después, la situación parece haberse suavizado.

Desde el estreno de Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales en 2017, la franquicia no ha lanzado nuevas películas, pero Disney y Bruckheimer siguen desarrollando ideas para mantenerla viva. El productor confirma que actualmente se trabajan dos guiones paralelos: uno que incluiría a Jack Sparrow y otro que plantearía una nueva historia con un reparto distinto.

Además, hay un spin-off en desarrollo protagonizado por Margot Robbie, que ampliará el universo de la saga con nuevos personajes y aventuras.

Jack Sparrow

Johnny Depp interpreta a Jack Sparrow por primera vez en 2003, en La maldición del Perla Negra, y su actuación fue tan aclamada que le valió una nominación al Óscar. A lo largo de cinco películas, el personaje se convirtió en el alma de la saga y en un ícono cultural, mezclando humor, irreverencia y carisma.

Bruckheimer deja claro que el regreso de Depp no es imposible, pero que dependerá enteramente de que la historia esté a la altura: “Johnny ama a Jack tanto como todos nosotros. Si siente que el guion respeta al personaje y le da algo nuevo y emocionante que hacer, creo que dirá que sí.”

Tras años de batallas legales y un retiro parcial del cine, Depp regresa a los rodajes con proyectos selectos, como la película francesa Jeanne du Barry (2023), donde interpretó al rey Luis XV, y su trabajo como director en Modì, un drama biográfico sobre el pintor Amedeo Modigliani. También prepara el thriller Day Drinker.

La posible vuelta a Piratas del Caribe representa no solo un regreso esperado por los fans, sino también una reconciliación simbólica entre el actor y Disney, que se distanciaron en uno de los momentos más difíciles de su vida personal y profesional.