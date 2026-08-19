miércoles 9  de  septiembre 2026
GASTRONOMÍA

Doce países y un pasaporte lleno de azúcar, el recorrido de Dalila Cabrita de Peña

Dalila pasó de asistente a representante oficial de ICES, International Cake Exploration Societé en Venezuela, durante cuatro años, y en ese rol hizo algo que va más allá del currículum: cada año la delegación venezolana llegaba más grande

Dalila Cabrita, repostera venezolana

Dalila Cabrita, repostera venezolana

Cortesía / Erika Pérez Roa
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Hay una frase que Dalila Cabrita de Peña repite cuando le preguntan cómo llegó a especializarse en tortas de gran formato, y que funciona como declaración de principios de toda su carrera. "Yo NO nací aprendida", dice, con las mayúsculas incluidas. Es la explicación más corta de por qué una mujer que ya era instructora reconocida en Venezuela siguió comprando pasajes para sentarse, año tras año, en el aula de otro.

El mapa lo dice todo. Ha impartido clases de decoración de tortas en más de doce países: Venezuela, Colombia, Panamá, Puerto Rico, Curazao, Argentina, Estados Unidos, España —Madrid, Barcelona y Alicante—, Perú, Ecuador en sus dos capitales gastronómicas, Quito y Guayaquil, República Dominicana, Honduras y Lagos, en Nigeria. En algunos de esos países dictó cursos en varias ciudades, y aún tiene invitaciones pendientes. "Gracias al granito de azúcar", resume ella, "esto no lo hubiese imaginado jamás cuando comencé".

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El punto de partida de esa internacionalización tiene fecha exacta: 2009, cuando se hizo miembro de ICES, la International Cake Exploration Societé. La organización norteamericana celebraba cada año una convención de una semana en distintas ciudades de Estados Unidos, y Dalila no se perdía ninguna. "Era mi Disneyland", cuenta. "Esperaba ansiosa cada año para poder asistir y conocer tantas técnicas nuevas". Pasó de asistente a representante oficial de ICES en Venezuela durante cuatro años, y en ese rol hizo algo que va más allá del currículum: cada año la delegación venezolana llegaba más grande. "Mi meta era que en Venezuela hubiese muchos reposteros y todos buenos".

Lo que siguió es una cronología de formación que pocos profesionales de su nivel exhiben, precisamente porque a cierta altura de la carrera casi nadie vuelve a ser alumno. En julio de 2009 tomó el "Gelatin Butterflies and Flowers Class" con Diana Simos y Michele Stidham, en St. Charles, Illinois. El año 2010 fue especialmente intenso: en mayo, el "Intensive Sugarveil Class" en la Julie Bashore's School of Cake Decorating and Confectionary Arts, en San Diego; en marzo y agosto, en Detroit, "Gumpaste Bridal Flowers" y "Springtime Flowers in Gumpaste" con el chef Nicholas Lodge, de The International Sugar Art Collection School, y el "Oriental Stringwork Class" con Barbara Evans, CMSA. En abril de 2012 completó The Master Course en The Wilton School of Cake Decorating, en Woodridge, Illinois. En mayo de 2014 volvió a Atlanta con Nicholas Lodge para el "Ultimate Gumpaste Flowers" y el módulo de flores del PME Professional Diploma Course, y en junio de ese mismo año estudió elaboración de novios en porcelanicrón con el brasileño Emerson Nogueira, en Barquisimeto. En marzo de 2015 obtuvo, en Puerto Ordaz, el PME Professional Diploma and Masters Certificate en Sugarpaste, Royal Icing y Sugar Flowers.

No paró ahí. Ya instalada en Colombia siguió tomando cursos: en abril de 2019, cake design artístico con pasta de azúcar con la italiana Molly Eleonora Coppini, de la academia Pasticci Di Molly, en Bogotá; en noviembre de 2021, buttercream con Aletoso y "Cake 3D" con la mexicana Lulú Lucero; en mayo de 2022, pieza en chocolate y bombonería con el chef Deiby Sánchez. Es decir: una Master Certificated de Wilton y PME que a los sesenta y tantos sigue inscribiéndose como alumna. "Nunca me he limitado en invertir en mí y lo seguiré haciendo. Amo aprender cada día", explica.

Esa doble condición —alumna perpetua, maestra internacional— es la que la ha llevado también al otro lado de la mesa. Ha sido instructora en eventos como Cake Fair, Sweet Fair, Ice and Satin Sugar Art Exhibition y Sugar by Design, y ha sido invitada como jurado en competencias internacionales de tortas en Perú, Estados Unidos, España, Panamá, Nigeria, Colombia, Curazao y Venezuela, además de certámenes digitales como The Great Cake Designer Online 2019, en México, y la primera edición de Yo Soy Repostero, en Venezuela, en 2020.

Su firma también circula en inglés. Integró el Editorial Board de la norteamericana American Cake Decorating y colaboró con la británica Wedding Cakes a Design Source y la española Bricorepostería. Su trabajo fue portada de Cake Central en 2016, de Cake Masters en 2021 y de American Cake Decorating en 2023 y 2025, y este julio de 2026 la revista estadounidense publicó un tutorial suyo. En el terreno comercial ha trabajado con marcas del sector como Satin Ice, Colorisa y Sweet Cover, y ha hecho pasteles para figuras del entretenimiento latino y estadounidense: Feid, Andy Rivera, Piter Albeiro, Pasabordo, Coolio y el productor DJ Whoo Kid, entre otros. De aquella última torta guarda una anécdota que cuenta con cierta incredulidad: llevaba una figura de Snoop Dogg y el propio rapero terminó republicándola en sus historias.

Hoy su base está en Estados Unidos, y lo hace en un momento en que la comunidad a la que pertenece pesa cada vez más en la economía del país. El informe anual State of Latino Entrepreneurship, de la Stanford Graduate School of Business, documenta que el número de negocios de propiedad latina en Estados Unidos creció 44% entre 2018 y 2023, mientras los de propietarios blancos retrocedían ligeramente, y que sus ingresos totales aumentaron 36% en el mismo período. Las latinas, en particular, figuran entre los grupos de emprendedoras que más rápido crecen. Dalila llega a ese ecosistema con una hoja de vida construida en tres continentes y con una idea muy clara de lo que vino a hacer.

"Mi principal aporte será poder compartir toda la experiencia y los conocimientos que he adquirido durante tantos años en esta profesión como repostera artística", dice cuando se le pregunta por su contribución a la comunidad artística estadounidense. "Me gustaría seguir enseñando y formando a otras personas amantes del arte dulce, no solamente en las diferentes técnicas, sino también motivándolas y ayudándolas a desarrollar su creatividad, su propio estilo, creer en lo que son capaces de hacer y a crecer profesionalmente".

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