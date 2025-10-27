Documental de Paul McCartney llega a Amazon en 2026

En esta foto de archivo tomada el 27 de julio de 2017, el músico británico Paul McCartney se presenta durante un concierto como parte de su gira One on One en el Hollywood Casino Amphitheater en Tinley Park, Illinois.

LONDRES.- Un documental sobre la carrera individual de Paul McCartney luego de la separación de los Beatles estará disponible el 25 de febrero de 2026 en la plataforma de streaming Amazon Prime, que seguirá a un estreno limitado en cines, según un comunicado publicado el lunes.

El filme, que estará accesible en 240 países y territorios del mundo, muestra con imágenes de archivo inéditas el periodo en que el artista enfrentó múltiples desafíos, al mismo tiempo que creaba canciones que definirían la nueva década de 1970, según Amazon MGM Studios.

"En esta época, los Beatles se habían separado, y me decía '¿Qué voy a hacer ahora?' ¿Cómo podré hacer jamás algo que sea tan bueno?'", se pregunta el artista británico, ahora de 83 años, en el anuncio de la película, difundido este lunes.

Band on the Run, el título del primer álbum de ese grupo formado con su primera esposa Linda McCartney, inspira el del documental de unas dos horas, Man on the Run.

"Estaba solo por primera vez, tuve que buscar en el fondo de mí mismo y creé un nuevo grupo", explica sobre Wings, la banda que hizo posible el relanzamiento de su carrera.

El documental fue realizado por el estadounidense Morgan Neville, quien ha dirigido varios largometrajes, como una reciente película de animación sobre la vida del músico y estilista Pharrell Williams.

Se presentó por primera vez en el festival estadounidense de Telluride a fines de agosto de 2025, con Paul McCartney como el productor ejecutivo.

El libro Wings: The Story of a Band on the Run, escrito por McCartney, saldrá a la venta el 4 de noviembre en Amazon y en audio en la plataforma Audible, filial del gigante estadounidense.

Una asociación entre la estrella británica, el grupo Universal Music y Amazon llevará a la salida de canciones exclusivas en 2026, según ese comunicado.

